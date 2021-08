Amiante, nitrate de chaux, engrais : quels produits ont brûlé à Plouénan, dans le Nord-Finistère ?

On connait désormais les substances qui ont brûlé dans l'incendie de l'entreprise de fourniture agricole jeudi dernier à Plouénan dans le Nord-Finistère. Selon la préfecture du Finistère, la liste comprend notamment 100 tonnes d'engrais NPK soluble composé d’azote, de phosphore et de potassium, la toiture en amiante, 400 m 3 de polystyrène, 10 m 3 de nitrate de chaux. 3 500 tonnes d’orge, 30 tonnes de bois de chauffage, 25 tonnes de granules de bois, trois camions de copeaux de bois, 15 m de bambous, 100 m de filet de toile en polypro, 60 m de bâches agricole polyéthylène, deux chariots élévateurs et une voiture sont également partis en fumée.

Poursuite des recherches, notamment sur les dioxines

Toujours selon la préfecture, les recherches menées par le laboratoire Labocea, mandaté par les autorités, vont se concentrer sur les dioxines, furanes, PCB, HAP et amiante, provenant des principaux produits de décomposition (polystyrène, polyéthylène, polypropylène, nitrate de chaux et engrais, toiture éverite).

Prudence pour la consommation des produits agricoles

La consommation des produits agricoles ainsi que la pâture des animaux restent interdites dans un périmètre de 3 km autour de l’entreprise. Et une zone de vigilance est conseillée jusqu'à Henvic. Les produits agricoles doivent être soigneusement lavés avant d'être consommés.