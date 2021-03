La loi "Climat et Résilience", résultat de la Convention Citoyenne, jugée pas assez ambitieuse en Isère

Marie-Sylvie Dhénin, institutrice dans le Vercors, était parmi les 150 personnes sélectionnées pour participer à la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) l'année dernière. Le projet de loi "Climat et Résilience" arrive ce lundi en commission spéciale à l'Assemblée nationale avec 57 mesures issues de ce travail citoyen. Un texte pas assez ambitieux pour elle, mais aussi pour le député LREM de l'Isère Jean-Charles Colas-Roy.

Un avis partagé également par le Haut Conseil pour le climat. "On n'a pas, en tant que citoyens lambda, tous les éléments dont disposent les membres du gouvernement. Il y a sans doute des choses qui avancent pas à pas. Mais cela ne va pas assez vite et assez loin à notre goût" dit Marie-Sylvie Dhénin.

Bon, il faut déjà prendre ce qui est mis en route - Marie-Sylvie Dhénin, institutrice dans le Vercors et membre de la Convention Citoyenne pour le Climat

Elle regrette par exemple le recul sur la distribution de publicités papier dans les boîtes aux lettres ou encore l'obligation de trouver des alternatives en train aux vols intérieurs. La jauge avait été placée à un trajet de moins de quatre heures par la CCC, le gouvernement a, lui, opté pour deux heures trente dans son texte. "Ça change tout ! Mais il y a quand même des avancées, notamment sur l'instauration d'un CO2 Score" dit-elle encore. "Globalement, quel que soit le groupe de travail, chaque mesure a été édulcorée par le gouvernement, soit au niveau des seuils, soit au niveau des délais" précise Marie-Sylvie.

"Renforcer l'ambition de la loi"

Le député Isérois et référent écologie de la majorité Jean-Charles Colas-Roy entend ces regrets. Mais le gouvernement ne pouvait pas faire autrement selon lui. "Il y a une différence de temporalité entre les travaux menés par la CCC en 2020, le travail du gouvernement et le moment où le texte arrive à l'Assemblée. Il y a une crise sanitaire et il faut prendre en compte les difficultés des secteurs aériens et automobiles par exemple. Mais cela ne doit pas empêcher d'être ambitieux. Sur les 100 milliards d'euros du plan de relance, 30 milliards sont consacrés au verdissement de l'économie. Nous pouvons en être très fiers" explique Jean-Charles Colas-Roy.

Le député LREM de l'Isère Jean-Charles Colas-Roy propose 60 amendements pour améliorer "l'ambition" du texte de loi "Climat et Résilience". - Jean-Charles Colas-Roy

C'est pour cela qu'il a déposé 60 amendements pour "renforcer l'ambition" du projet de loi "Climat et Résilience". "C'est une bonne base de travail mais je crois que nous pouvons encore aller plus loin. J'ai des mesures très fortes sur les transports, l'encadrement des entrepôts du commerce en ligne, sur la lutte contre le gaspillage. On doit améliorer ce texte, les citoyens et les scientifiques nous le disent" détaille le parlementaire.

Le texte de loi "Climat et Résilience" sera discuté pendant trois semaines en commission spéciale à l'Assemblée nationale avant d'arriver, le 29 mars, dans l'hémicycle.