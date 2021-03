La Loire : 27 millions d'euros pour soigner le fleuve

La Région des Pays de la Loire va investir 27 millions d'euros pour réaménager la Loire entre Nantes et Angers. Les travaux doivent permettre à ce fleuve de retrouver un cours plus naturel et de protéger les zones naturelles qui font sa spécificité (bancs de sable, bras secondaires et végétation). "Le fleuve est malade. Il est malade depuis longtemps et on s est habitué à sa maladie" dit Jacques Birgand, président du Comité pour la Loire de demain. Cette "maladie", c'est l'effondrement de son lit.

Le lit du fleuve s'est creusé

Depuis la fin du 19ème siècle, la Loire a été modifiée pour permettre aux bateaux d'y naviguer. Plus de 700 aménagements ont été construits entre Nantes et Angers pour canaliser le fleuve et l'obliger à ne s'écouler que dans un seul chenal en son centre. Le fleuve aussi souffert de l'exploitation du sable. Le lit s'est creusé. La pente du fleuve s'est accentuée et son écoulement s'est accéléré, ce qui a aggravé l'érosion. Des bras secondaires sont aujourd'hui asséchés. Au niveau de Nantes, le niveau d'eau a baissé de quatre mètres. La marée et son eau salée remontent plus loin. Les travaux doivent débuter à l'automne. Ils vont concerner 3 secteurs Montjean-Ingrandes, Oudon-Anetz et Sainte-Luce-Saint-Julien de Concelles.