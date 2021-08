VIDEO : la LPO Alsace débordée par l'arrivée de centaines d'animaux en détresse

C'est un rush auquel la Ligue de protection des oiseaux ne s'attendait pas vraiment. Son centre de soins pour animaux ne désemplit pas cet été. Des animaux mal en point ne cessent d'arriver.

Au 15 juillet, le centre avait déjà accueilli 1000 animaux de plus que l'an dernier à la même période. En cette mi-août, 218 mammifères et 149 oiseaux sont pris en charge par l'équipe de soigneurs obligés de se relayer tous les jours de 6h30 à 23h30 pour faire face. D'habitude, les arrivées sont plus étalées, avec des périodes de rush. Mais là, le flux est permanent.

Au centre de soins de Rosenwiller, au sud-ouest de Strasbourg, l'afflux d'animaux ne cesse jamais. La preuve ce jeudi. Il est 14h, un martinet et trois hérissons viennent d'arriver. L'un d'entre eux est plutôt mal en point. "Il est hyper déshydraté, car en général quand on les reçoit en bonne santé on peut à peine les toucher car les piquants font très mal. Là, ce n'est pas le cas, il ne me fait pas mal. C'est un symptôme de déshydratation. Cela prouve qu'il est mal en point" explique Emilie Dussosoy soigneuse à la LPO.

Emilie soigneuse à la LPO Alsace manipule un petit martinet © Radio France - Antoine Balandra

La spécialiste manipule alors le hérisson pour déterminer son sexe et étudier son état général. "Je ne vois pas de plaies, pas d'asticots. Donc je vais lui faire une réhydratation sous-cutanée" dit-elle.

Ensuite vient le tour d'un petit martinet. "Là on suppose qu'il est tombé de son nid. Les nids sont faits sous les toitures, alors les jeunes suffoquent quand il fait chaud et souvent le réflexe c'est de sortir du nid et quand ils sortent ils tombent sur un trottoir ou devant une maison".

Et le défilé d'animaux continue comme cela toute la journée au centre de soins. Hérissons (121 en ce moment !), renards, lièvres, chauve-souris, oiseaux, écureuils... les équipes ne touchent pas terre. "C'est une année très particulière, on est débordées dans tous les sens. L'équipe est très fatiguée alors que nous ne sommes que début août" précise Emilie Dussosoy.

Une grande fatigue, et pourtant les spécialistes n'arrivent pas à trouver la cause exacte de cet afflux d'animaux explique Cathy Zell chargée de mission à la LPO Alsace.

Appel aux dons

"Il y a des hirondelles, il y a des martinets, des loirs... Beaucoup d'arrivées journalières. Beaucoup sont des animaux affaiblis. On ne sait pas pourquoi. On imagine que c'est une conjonction de facteurs liés aux conditions météo, un hiver doux, une arrivée de froid tardive, un été extrêmement plubvieux, qui va avoir une influence par exemple sur la qualité d'hibernation des hérissons. Et quand un animal est affaibli, il va contracter plus facilement des bactéries et des parasites" détaille la responsable.

Un petit bébé hérisson en boule © Radio France - Antoine Balandra

La LPO lance donc un appel aux dons. Elle a besoin par exemple de nourriture pour animaux : pas question en effet de donner du lait de vache aux petits écureuils.

"Ces arrivées engendrent des coûts exceptionnels. Les jeunes mammifères se nourrissent avec un lait très particulier et coûteux, on ne peut pas les nourrir au lait de vache. On a besoin aussi de gants en latex, la nourriture des insectivores est aussi très coûteuse, nos charges ont explosé" explique Cathy Zell.

Voici, outre les dons financiers, ce dont la LPO a besoin :

Nourriture : Blé et maïs broyé, salades vertes, graines pour oiseaux des jardins, granulés pour rongeurs, granulés pour canetons, croquettes light pour chiens adultes, croquettes pour chatons de la marque Babycat 34 de Royal Canin, lait en poudre Baby Cat de Royal Canin, oeufs, Pâtée AD-Hill's Prescription Diet, Graines colombidés, Nutribid A19 et A21, huile de lin alimentaire bio

Linge : Gants tout cuir (toutes tailles), Serviettes éponges, torchons 100% coton, Gants de toilette éponge

Hygiène : Essuie tout en papier, eau de javel, nettoyant sol bio, liquide vaisselle bio, éponges, balai-brosse, gel hydroalcoolique, gants en latex, sacs poubelles 50,60 et 100 litres

Papeterie : Marqueurs Poska, surligneurs

Matériel médical : Balance numérique à 0.01 gr près, Seringues sans aiguilles (1 ml, 30 ou 35 ml), Aiguilles stériles toutes tailles, Bande cohésive Coheban, eau déminéralisée (sans parfum), alcool à 90 degrés, Bétadine rouge et verte

Entretien du site : Piles neuves tous modèles le plus utilisé étant LR6 et les piles bouton 3V lithium rechargeables, Grillage petites mailles, bâches extérieures étanches, rallonges électriques, cendre de bois, cadenas avec clés ou code

Rangement : cage à lapin/hamster en plastique, sans barreaux latéraux, cartons propres