La LPO de l'Hérault cherche des bénévoles pour récolter les invendus d'une grande surface destinés aux oiseaux

La ligue de protection des oiseaux de l'Hérault cherche des bonnes volontés pour récupérer des denrées alimentaires invendues données par une chaîne d'Agde et les acheminer jusqu'à Villeveyrac.

Le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage de la LPO Occitanie, basée à Villeveyrac, monte actuellement un projet de partenariat avec une enseigne de chaîne alimentaire sur Agde pour la récupération de leurs denrées alimentaires invendues. Ce partenariat a pour but de limiter le gaspillage alimentaire et de nourrir les pensionnaires toujours plus nombreux du centre de sauvegarde.

Nous recherchons donc des bénévoles pour l’acheminement de ces invendus (viande, poissons, fruits et légumes) du magasin jusqu’au centre de sauvegarde. Le ramassage aura lieu un matin une à deux fois par semaine (jour à définir, le jeudi semble se démarquer). L’idéal serait d’avoir une dizaine de bénévoles sur cette mission afin de permettre à chacun de ne réaliser qu’un ramassage par mois. L’association pourra délivrer un reçu fiscal chaque fin d’année afin de permettre aux bénévoles imposables de déduire de leurs impôts les frais kilométriques selon le barème fiscal en vigueur.

Si vous souhaitez aider la POS à prendre en charge la faune sauvage, il faut envoyer un mail à l’adresse suivante : crsfs.herault@gmail.com en indiquant vos jours de disposition.