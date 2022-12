La LPO de l'Hérault lance un appel aux dons, pour récolter 45.000 euros avant la fin de l'année

La LPO, la ligue de protection des oiseaux, de l'Hérault lance un appel aux dons. Le centre de soins de Villeveyrac a besoin de 45.000 euros avant la fin de l'année pour pouvoir assurer sa continuité. La fin de l'année, c'est le 31 décembre. Sur place, les équipes ne se font pas d'illusions.

"Aujourd'hui, les choses ne nous permettent pas d'assurer un fonctionnement pérenne de l'unité de soins", confie Emilie Arianiello, soigneuse animalière et responsable du centre. "Le soin à la faune sauvage est une activité gratuite. Nous n'avons pas de subventions directes de l'Etat. Si on n'a plus les fonds nécessaires, ça va se manifester par des fermetures de plus en plus fréquentes. Lorsqu'on ferme les accueils des animaux, ce sont des centaines voire des milliers d'animaux qui restent à la porte et qui ne sont pas pris en charge. C'est comme si, en hôpital de guerre, on laisse des patients à la porte parce qu'on a plus de place, ou pas assez de moyens pour les soigner. C'est la même chose avec la faune sauvage en détresse".

2.500 à 3.000 animaux sauvages sont accueillis chaque année dans le centre (un peu plus de 2.540 en 2022) et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Les salles de soins sont saturées, à tel point que depuis le 26 décembre, plus aucun animal n'est accueilli. "D'habitude, on fait des suspensions d'accueil en été, parce que c'est une grosse saison, on a plusieurs dizaines d'animaux qui arrivent par jour", détaille Thaïs Provignon, médiatrice faune sauvage à la LPO de l'Hérault. "Mais on n'avait encore jamais fermé en hiver".

Vous pouvez participer à la cagnotte ouverte par la LPO de l'Hérault ici.