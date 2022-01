La LPO s'inquiète de l'empoisonnement de rapaces en Sud Ardèche

Attention aux produits utilisés pour tuer des nuisibles ! C'est l'alerte lancée ce mercredi par la ligue de protection des oiseaux. La LPO annonce avoir déposé plainte le 7 janvier dernier après la découverte de rapaces empoisonnés en Sud Ardèche. Entre janvier et mars 2021, 15 milans royaux et 20 buses variables ont été découverts dans les seules communes de Chauzon et Pradons (Ardèche). Tous empoisonnés au carbofuran et aux anti-coagulants.

Il faut avoir conscience de la chaîne alimentaire - Louis Granier

Louis Granier, son président en Drôme-Ardèche, sait qu'il ne sera pas facile d'identifier les auteurs mais "notre volonté est de sensibiliser le public sur ces cas d'empoisonnement de plus en plus fréquents. Il faut en avoir conscience : si on empoisonne les insectes dans son jardin, si on empoisonne des rats ou des campagnols, ils font partie d'une chaine alimentaire. Les milans et les buses sont des charognards, ils consomment les cadavres et de ce fait, sont empoisonnés."