La maire de Poitiers Léonore Moncond'huy présente à la COP26

En Ecosse, la ville de Glasgow accueille la COP26. Jusqu'au 12 novembre, plus de 120 dirigeants du monde entier se retrouvent, six ans après la signature de l'accord de Paris. L'objectif de cette conférence annuelle est de faire des propositions pour limiter la hausse des températures autour d'1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle.

La maire de Poitiers, Léonore Moncond'huy y participera : du 9 au 12 novembre, elle représentera les collectivités françaises et les collectivités internationales. "J'aurais à cœur de relayer les angoisses de mes concitoyennes et concitoyens, et en particulier les plus jeunes, a-t-elle expliqué hier sur France Inter. Mais j'aurai aussi à cœur de m'appuyer sur les solutions que nous mettons en œuvre à l'échelle des territoires.".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Elle a notamment pris l'exemple des transports publics, en précisant que "d'ici quelques années, nous sortirons du diesel dans nos transports publics, en mettant en place un système au biogaz". Un système qui permettrait de réduire les émissions carbones et la dépendance aux énergies fossiles étrangères.

Ce qui est le plus sensible sur le territoire de Poitiers, c'est la tension autour de la ressource en eau — Léonore Moncond'huy, maire de Poitiers

Pour l'élue écologiste, le réchauffement climatique concerne toutes les régions et le Poitou n'est pas épargné. "Ce qui est le plus sensible sur le territoire de Poitiers, c'est la tension autour de la ressource en eau, ajoute-t-elle. On sait que le changement climatique va rendre la ressource en eau plus rare, ou en tout cas plus difficile à capter et des tensions s'observent entre les usages liés à l'eau potable et au monde agricole". Ces crispations sont d'ailleurs déjà visibles dans les Deux-Sèvres : les projets de bassines sont au cœur des débats.