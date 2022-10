La mairie de Bergerac veut que les habitants s'occupent de leurs tombes

La Toussaint approche, et dans quelques semaines, les habitants de Bergerac viendront se recueillir sur les tombes de leurs morts. La ville a choisi ce moment pour rappeler aux Bergeracois qu'ils doivent s'occuper eux-mêmes de l'entretien des tombes dans les cimetières. Jusqu'ici, les gardiens s'occupaient de conserver les concessions en bon état, désormais ils ont reçu l'ordre de ne plus s'en charger.

La loi est claire

Sur ce sujet la loi est claire, rappelle Marie-Claude Andrieux-Courbin, l'adjointe en charge du service à la population. "Nous recevons des courriers de gens qui ne sont pas contents, qui disent que ce n'est pas propre, que ce n'est pas tondu, mais ce n'est pas de notre fait", indique-t-elle. La réglementation intérieure des cimetières et la loi prévoient que la ville prenne en charge l'entretien des cimetières dans leur globalité, mais pas des concessions. "Elles sont considérées comme des propriétés privées", ajoute l'élue.

Plus de produits phytosanitaires

Jusqu'en 2018, les gardiens les entretenaient tout de même mais depuis que les cimetières de la ville sont passés au zéro pesticide, c'est devenu trop compliqué pour les services. Ils ne peuvent plus répandre des pesticides un peu partout, il faut débroussailler proprement, et sur huit cimetières, 11 hectares, cela fait beaucoup de travail. Dorénavant, les gardiens ne vont donc s'occuper plus que des allées et des intertombes.

Des panneaux vont être placardés à l'entrée de chaque cimetière, afin de rappeler la loi et le rôle de chacun. A terme, cela permettra également à la ville de faire la différence entre des tombes qui n'étaient pas bien entretenues, et des tombes qui ont été complètement abandonnées. En cas d'abandon, la municipalité peut entreprendre des démarches administratives visant à reprendre la concession.