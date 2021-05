Marne: la mairie de Cormicy tient à son histoire

La commune de Cormicy, située à une vingtaine de km au nord de Reims, a décidé de redonner une nouvelle jeunesse à sa mairie.La façade, de 30m de long et 10m de hauteur, a été entièrement rénovée. Une tâche difficile à cause des impacts de balles que la commune a voulu conserver.

La mairie de Cormicy est fidèle à ses traditions. La façade art déco est resplendissante. La mairie a voulu conserver une trentaine d'impacts de balles datant de la seconde guerre mondiale, qui marquent le bâtiment. Des entreprises locales ont été appelées pour travailler cette rénovation minutieuse et délicate.

Pour Dominique Decaudin, maire du village de 1500 habitants, explique que "les sculpteurs ont refait des frises et des parties de pierres nécessaires à la solidité du bâtiment. On a eu _plus d'1m³ de pierres qui ont été remplacés_. Tous les joints se délitaient au fur et à mesure. On a dû faire le dessalement de tout le bas de la façade puisque toutes les pierres étaient attaquées par le salin".

Dominique Decaudin, maire de Cormicy, et Chantal Lantenois, première adjointe, devant la mairie. © Radio France - Laurent Borde

Tous les joints se délitaient au fur et à mesure

Il a fallu travailler avec des briques silico-calcaires, un temps fabriquées au village mais devenues introuvables. Chantal Lantenois, première adjointe chargée notamment de l'urbanisme, précise que la commune "a fait de très longues recherches à travers l'Europe pour trouver cette brique mais on en retrouve pas. On a trouvé des _produits presque similaires_. Nous avons une attention très particulière avec l'architecte des Bâtiments de France ainsi qu'avec la personne responsable des permis de construire".

La devise nationale, "Liberté-Egalité-Fraternité", jusque-là absente, a été rajoutée de chaque côté de la façade de la mairie. Ce sera la principale différence, de taille, apportée par cette rénovation.

La devise "Liberté-Egalité-Fraternité" a été rajoutée de chaque côté de la façade. © Radio France - Laurent Borde

L'importance de l'histoire

Situé sur la place principale du village, face à l'église, l'imposant bâtiment de 30m de long et 10m de haut, surplombé d'un campanile doré, a des faux airs de ministère. Il fait partie d'un patrimoine historique auquel le maire de Cormicy ne veut pas toucher. Dominique Decaudin rappelle que "lors de la première guerre mondiale, la commune a été complètement détruite. Le conseil municipal a décidé de la reconstruction de cet édifice républicain en 1924. Les travaux ont été terminés en 1926."

Garder les marques de l'histoire

La deuxième guerre mondiale a rendu cette façade si particulière. Une trentaine d'impacts de balles, témoignage historique auquel les habitants de la commune sont extrêmement attachés, doivent être conservés à l'identique. Pour Dominique Decaudin, , "c'est une volonté du conseil municipal, des associations historiques et de l'ancien maire Maître Vallet, qui m'avait dit de faire attention lors de la rénovation de l'hôtel de ville de garder les marques de l'histoire".

Il ajoute que "le château de Cormicy était la kommandantur pendant la seconde guerre mondiale. Il y a eu des combats en face et on a voulu garder les impacts de balles pour bien marquer cette histoire de Cormicy". Pour conserver ces impacts, trois à quatre ouvriers ont travaillé quotidiennement sur la façade. Les travaux ont duré trois mois.