La mairie de Crest active cinq bornes anti-moustiques proposées lors d'un budget participatif

Cinq pièges à moustiques viennent d'être activés ce samedi 15 mai à Crest, sur le quai des Marronniers. Le dispositif est issu du dernier budget participatif, sur proposition d'un couple d'habitants qui a passé les trois derniers étés à essayer de se protéger des piqûres. Ces Crestois attendent les premiers résultats avec beaucoup d'impatience.

Les bornes sont issus du budget participatif de Crest. © Radio France - Céline Autin

Des bornes émettrices de gaz carbonique contre les moustiques

Le long du quais des Marronniers, les bornes sont bien visibles, à proximité du kiosque, des bancs et des tables de pique-nique. Mais nombreux sont ceux qui sont surpris par ces blocs de béton, surmontés d'un panneau solaire et accompagnés d'une boîte couleur bois. "Je pensais d'abord que c'était des bornes pour mesurer la pollution." "C'est pour l'orientation non ? Je ne sais pas."

Les bornes longent le quai des Marronniers, à Crest, près des bancs et des tables de pique-nique. © Radio France - Céline Autin

Georges est allé voir de plus près : "C'est indiqué sur les bornes, elles servent de protection contre les moustiques. Quant à savoir comment ça marche ..." Le dispositif fonctionne selon un principe d'attraction dans un rayon de 30 à 60 mètres : "La borne émet du gaz carbonique pour imiter la respiration humaine et attirer les femelles moustiques, et aussi des phéromones pour les moustiques tigres", détaille Michel Bouteille. Avec sa femme, cet habitant de Crest a proposé l'idée du piège, retenue lors du dernier budget participatif.

Les bornes, en phase de test, pourront être déplacées par la suite

Le couple de Crestois a hâte de voir les bornes à l'oeuvre : "Depuis trois étés, c'est infernal, témoigne Françoise Bouteille. Je suis piquée quand j'étends le linge, quand on mange dehors, ou quand on se balade." Le quai des Marronniers, choisi pour sa fréquentation, doit donc prouver l'efficacité du dispositif.

Les bornes, alimentées par les panneaux solaires, émettent des phéronomes pour attirer les moustiques et du gaz carbonique pour les neutraliser. © Radio France - Céline Autin

Les bornes pourront être espacées voire déplacées ailleurs si le besoin s'en fait sentir... et les Crestois adhèrent à l'idée, selon le couple : "Évidemment, on aurait préféré qu'elles soient près de chez nous, mais on s'est aperçus que le problème ne concerne pas uniquement notre quartier. On a même des gens qui étaient intéressés pour en installer chez eux, ils ont demandé nos coordonnées à la mairie !"