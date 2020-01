La mairie de Générac lance un appel aux mécènes pour reboiser une partie de la commune

Générac, France

" Nous avons été en état de guerre pendant 11 jours." C'est en ces termes que Frédéric Touzellier, le maire de Générac revient sur les incendies qui ont détruit près de 750 hectares sur sa commune les 30 juillet et 2 août 2019. 6 mois après, la mairie lance les opérations de déboisement. Elles ont démarré le 16 janvier, en partenariat avec l'ONF, sur les 80 hectares de bois gérés par la commune. Elles vont durer jusqu'en mars. C'est la vente du bois qui permettra de financer ces travaux. Pour le reboisement, ça va coûter beaucoup plus cher. 7000 euros/ hectare. La commune n'ayant pas les moyens, le maire lance un appel aux mécènes.

Un appel aux dons des entreprises et des particuliers

Le maire de Générac lance donc ce lundi la mission mécénat "Renaissance" pour trouver de généreux donateurs. Montant estimé du reboisement : 450 000 euros HT. " On va être accompagné d'un cabinet d'avocats qui va encadrer les financements qui seront donnés par les entreprises et les particuliers. Une fois qu'on aura touché l'argent, on le mettra sur une ligne budgétaire dédiée pour que tout soit clair et lisible". En parallèle, un comité de pilotage et un comité technique sont mis en place pour monter un projet sur le site reboisé autour de 3 axes, pédagogique, sportif et environnemental. Il faudra attendre septembre 2021 pour que les premiers arbres soient replantés.

