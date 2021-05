La mairie de Guéret réfléchit à autoriser l'implantation d'une antenne-relais à Pommeil

La consommation de données mobiles augmente en permanence depuis des années. Les opérateurs cherchent donc à implanter de nouvelles antennes-relais pour satisfaire la demande. C'est l'une des raisons qui pousse l'entreprise TDF (Télédiffusion de France, l'opérateur de l'infrastructure du très haut débit mobile) à vouloir construire un nouveau pylône d'une trentaine de mètres de haut à Pommeil. Ce pylône serait construit à destination de l'opérateur Free.

A l'origine, l'entreprise souhaitait remplacer l'antenne plus petite qu'elle possède déjà dans le quartier, sur le site de l'ancien château d'eau. Mais la municipalité a refusé. L'entreprise est revenue à la charge et la mairie lui propose désormais un autre site, plus éloigné des habitations : une parcelle située derrière le hall de l'agriculture. L'une des craintes de la mairie de Guéret est que, si elle ne propose rien à TDF, ils cherchent à implanter leur pylône sur un terrain privé, ce qui priverait la municipalité de son mot à dire.

Présenté en Conseil municipal ce mardi 25, le projet a suscité les critiques de l'opposition. Notamment de la conseillère Delphine Bonnin, élue sur la liste d'Eric Correia : "l'implantation qui nous est proposé nous est présenté comme la moins mauvaise implantation, sur le secteur demandé par l'opérateur, le secteur de Pommeil. Ce que j'interroge, c'est la demande de l'opérateur et de l'entreprise. On nous parle de qualité de la transmission, de l'offre à l'usager, c'est aussi cela que j'interroge. Je ne suis pas sure qu'il y ait une plus-value à l'implantation d'un pylône supplémentaire de téléphonie mobile. Notamment dans ce quartier et sur cette route un peu touristique, et dans un secteur préservé et paysager".

L'antenne se situerait en effet à proximité du Puy de Gaudy, un lieu de promenade pour de nombreux guérétois. Henri Leclère, conseiller municipal délégué aux nouvelles technologies explique pourquoi ce secteur intéresse tant TDF : "c'est sur une butte et ça couvre très bien à la fois le centre ville et Sainte Feyre".

La maire de Guéret Marie-Françoise Fournier a entendu les doutes formulés par l'opposition et a décidé de reporter le vote et de réexaminer ce projet en le faisant passer devant la commission de développement durable.