EN IMAGES - La mairie de Marseille veut en finir avec les décharges sauvages

Vaste opération de nettoyage et de sécurisation du site de la piscine de Luminy (9è) ce mardi à Marseille. Mairie et Métropole font face à une prolifération des décharges sauvages. L'évacuation des déchets déposés par des particuliers et des professionnels coûte très cher à la collectivité.