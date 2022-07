La mairie de Montpezat veut assurer sa ressource en eau

Août 2021. Les communes de Montpezat, Montmirat, Cannes-et-Clairan, Crespian, Lecques et Vic-Le-Fesq sont brutalement privées d'eau potable. Pendant plus d'une semaine, plus d'eau au robinet entre 10h et 18h. Les communes s'organisent pour ravitailler les habitants avec des bouteilles d'eau. On pensait au départ à une chute du niveau de la nappe phréatique qui alimente ces communes. Vérification faite après l'incident, c'est une sonde qui aurait été défaillante au niveau du captage. "Ca a été un choc confie un an plus tard le maire de Montpezat, Jean-Michel Andriuzzi. _Les gens ne s'attendent pas à manquer d'eau potable_. Et dès qu'on leur dit qu'on va couper l'eau au robinet, il y a des critiques. On est attaqué en tant qu'élu alors qu'on n'y est pour rien."

L'eau moins chère pour les consommateurs les plus vertueux

Pour ne pas revivre un tel scénario, des travaux ont été engagés pour réparer la sonde défectueuse. Les fuites ont été colmatées sur les canalisations. La SAUR qui gère et exploite le réseau d'eau potable pour le compte du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Vidourle dont dépendent les communes a depuis, mis en place un nouveau système tarifaire. "On a mis au point un nouveau type de contrat en donnant un bonus aux petits consommateurs d'eau et une pénalisation financière aux gros consommateurs explique Jean-Michel Andriuzzi. Sachant que dans les gros consommateurs, on a un foyer d'accueil médicalisé qui a un gros besoin d'eau potable. Il a fallu trouver un juste équilibre. Si on consomme moins de 60 m3, on payera l'eau potable beaucoup moins cher qui si on consomme plus de 400m3. On a beaucoup communiqué et sept mois après la mise en place de cette nouvelle grille, je n'ai pas de remontées négatives. Même pas de ceux qui paient un peu plus cher. Et quand on regarde les graphiques, on s'aperçoit qu'on a moins consommé d'eau."

Une réflexion à long terme

Jean-Michel Andriuzzi ne se fait pas d'illusion. "Les nappes phréatiques de l'arc méditerranéen sont de plus en plus basses. Et ça va continuer. Il faut donc qu'on trouve des solutions alternatives tout en sensibilisant nos administrés à économiser l'eau potable." La mairie de Montpezat montre l'exemple. "Plus aucun espace vert n'est arrosé avec de l'eau potable. Nous avons également lancé un projet pour réutiliser l'eau de la station d'épuration. Il est en cours d'instruction." Pour être tout à fait tranquille, le maire espère également voir aboutir un autre projet. Que la commune puisse, pourquoi pas, se connecter ponctuellement sur le canal du Bas-Rhône tout proche pour ne pas manquer d'eau en été. Ou se brancher sur des syndicats d'adduction d'eau potable "amis", en secours. A Montpezat, la bataille de l'eau vient tout juste de commencer.