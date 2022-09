La mairie de Nice demande à pouvoir réutiliser les eaux usées pour arroser et nettoyer la voirie

Dans un courrier envoyé ce lundi à Elisabeth Borne, le maire de Nice, Christian Estrosi, demande à la Première ministre de pouvoir réutiliser les eaux usées et traitées pour pouvoir arroser et nettoyer la voirie.

Chaque année, dans la métropole Nice-Côte d'Azur, cinq millions de mètres cubes d'eaux usées et retraitées sont envoyés à la mer. "L’été 2022 nous démontre, s’il en était encore besoin, que les records de chaleur, les longs épisodes de stress hydrique et l'occurrence de phénomènes orageux dévastateurs ne sont plus des exceptions", écrit le maire de Nice dans un courrier adressé ce lundi à la Première ministre Elisabeth Borne.

Cinq millions de mètres cubes d'eaux rejetées à la mer

Dans cette lettre, Christian Estrosi demande la levée des restrictions concernant la réutilisation des eaux usées. Une fois traitées en station d'épuration, ces eaux non potables sont rejetées à la mer. Le maire de Nice veut lui s'en servir pour arroser les plantes de la métropole et nettoyer les rues.

Nice, candidate au "fonds vert"

Christian Estrosi se déclare également candidat à l'utilisation d'une partie du "fonds vert", ce plan de 1,5 milliard d'euros, promis fin août par Elisabeth Borne, pour aider les collectivités à financer leurs investissements dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Dans son plan climat, la Métropole Nice-Côte d’Azur souhaite notamment "diminuer les émissions de gaz à effet de serre de -55% d’ici 2030, et atteindre la neutralité carbone en 2050." Parmi les autres priorités contenues dans ce plan, la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés et la lutte contre les îlots de chaleur en ville. D'ici fin 2025, le maire table sur la plantation de 280.000 arbres et l’aménagement de 70 hectares d’espaces verts à Nice.