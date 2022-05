La mairie de Paris s'engage à n'abattre aucun arbre au pied de la Tour Eiffel

L'adjoint à la mairie de Paris en charge des espaces verts et de la biodiversité assure ce lundi qu'il n'y aura pas d'abattage d'arbre au pied de la Tour Eiffel, sans distinction entre les arbres centenaires et les autres. Le projet de réaménagement de la zone fait polémique depuis plusieurs jours.

Finalement la mairie de Paris n'abattra aucun arbre au pied de la Tour Eiffel. Anne Hidalgo, maire de la ville, l'a confirmé ce lundi soir en relayant sur son compte Twitter un message de l'adjoint aux espaces verts et à la biodiversité, Christophe Najdovski. "Le projet va être revu pour que chaque arbre soit préservé", précise l'adjoint.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La mairie veut ainsi stopper la polémique qui enfle depuis maintenant plusieurs jours à propos d'un projet de réaménagement autour de la Tour Eiffel - le projet "OnE"- qui prévoyait de végétaliser et de "piétonniser" les alentours du Trocadéro et de la Dame de fer, tout en supprimant certains arbres parfois centenaires. Samedi déjà, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, avait assuré qu'aucun arbre centenaire ne serait abattu.

Un projet dénoncé par plusieurs associations et personnalités dont le journaliste Hugo Clément. Une pétition lancée sur le site change.org a rassemblé plus de 100 000 signatures depuis samedi.

Selon la mairie, le réaménagement du quartier de la Tour Eiffel doit permettre de planter plus de 200 nouveaux arbres et de créer 1,7 hectare d'espaces verts. Anne Hidalgo a fait du verdissement de la capitale un objectif majeur de son deuxième mandat.