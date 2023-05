La Mairie de Paris veut créer 300 nouveaux espaces de verdure ces prochaines années

"Nous n'avons jamais autant planté d'arbre depuis 150 ans", se félicite Émmanuel Grégoire, premier adjoint à la Mairie de Paris chargé de l'urbanisme, ce jeudi lors de l'inauguration de la nouvelle place Sarah-Monod, dans le 12è arrondissement. L'occasion, donc, de faire un bilan du plan de le "végétalisation" portée par la municipalité, mais aussi de présenter le nouveau "Plan arbre ambitieux" des prochaines années à venir, qui inclut notamment la création de 300 nouveaux hectares de verdure accessibles aux habitants.

80 nouveaux arbres ont été plantés sur la place Sarah-Monod, sur les 800 plantés dans les rues de Paris entre novembre 2022 et avril 2023. De quoi faire de cet endroit un vrai îlot de fraîcheur, et un lieu réservé aux vélos et aux piétons. "Moi en tant que maman, j'avais bataillé pour ça", réagit une habitante du quartier.

"Planter des arbres partout où c'est possible"

Au-delà de cette place, c'est tout l'arrondissement, et tout Paris, que les élus veulent végétaliser. Avec notamment, la création d'un parc de 3 hectares dans le quartier de Bercy, la création de 10 nouveaux hectares entre la Porte de la Chapelle et celle de la Villette pour en faire un grand parc urbain. La Ville souhaite également protéger 250 arbres remarquables dans toute la ville, ainsi que 100 000 arbres d'alignement.

Des mesures, pour atteindre un objectif clair, "planter des arbres partout où c'est possible" et arriver à une moyenne de 10 mètres carrés d'espaces verts par habitant, selon une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Il faut fluidifier la circulation, pas la bloquer" - Alfred, habitant du 12è

Néanmoins, ces projets de végétalisation et de piétonnisation, n'arrange pas tout le monde. Alfred habite dans le 12è arrondissement depuis plus de 50 ans et se déplace beaucoup en scooter, mais, selon lui, "dans le 12è, c'est infernal". Il pointe du doigt les mesures de rétrécissement des voies de circulation, les piétonnisations... qui lui font faire de nombreux détours au quotidien. "Un trajet qui me faisait 400 mètres, maintenant, à cause des détours, je fais plus d'un kilomètres et demi". Rallonger les temps de parcours est une vraie aberration écologique selon lui : "Il faut fluidifier la circulation, pas la bloquer".