La mairie de Périgueux aide les particuliers à acheter des pièges pour lutter contre le moustique tigre

C'est un véritable fléau, les moustiques tigres grouillent de partout. Cinq ans après leur arrivée à Périgueux, ils sont plus nombreux que jamais en cette fin d'été, et la mairie de Périgueux prend le sujet très au sérieux. Elle vient de voter une aide financière pour accompagner les particuliers dans l'achat d'un piège.

Un piège remboursé à hauteur de 40%

Dès aujourd'hui, les particuliers qui le souhaitent peuvent se faire rembourser à hauteur de 40% hors taxe, dans la limite de 200 euros HT. Mais attention, tous les pièges vendus dans le commerce ne peuvent pas être remboursés. Il faut acheter un piège spécifique, qui permet de capturer le moustique commun et tigre, et il faut respecter un certain nombre de critères.

Le piège doit être un piège d'extérieur

Ce doit être un piège qui diffuse des attractifs (CO2-phéromone) pour attirer les moustiques

Le piège ne doit capturer que les moustiques

Il ne doit pas utiliser de lampes LED, UV ou des répulsifs

Il ne doit pas utiliser que des insecticides.

Le piège ressemble en fait à un piège à guêpes : il attire les moustiques en diffusant une odeur semblable à l'odeur humaine, avant de les piéger dans un filet.

Le piège est un complément

"C'est un moyen de lutte à moyen et à long terme intéressant", explique Jean-François Vaudoisot, ingénieur d'études sanitaires à l'ARS. Mais pour fonctionner, il doit être utilisé en complément, et notamment en complément de la lutte contre les gîtes larvaires, tous les contenants et récipients d'eau qui peuvent servir au moustique tigre pour pondre des œufs et se développer. Pour être vraiment efficace contre le moustique tigre, il faut avant tout vider les arrosoirs et les coupelles de fleurs.

Jean-François Vaudoisot ajoute qu'il faut attendre plusieurs semaines avant que le piège ne fasse effet. Et pour une meilleure rentabilité, il faut en disposer plusieurs, entre voisins.