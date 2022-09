La mairie de Périgueux va financer des pièges pour lutter contre le moustique tigre

"Cette année, c'est un véritable fléau", reconnaît Delphine Labails. La maire de Périgueux a écrit au mois d'août à l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine pour l'alerter sur le moustique tigre qui pullule à Périgueux et demander des solutions d'urgence. L'espèce, venue d'Asie du Sud-Est, est présente à Périgueux depuis 2017, mais il n'y en a jamais eu autant qu'en cette fin d'été 2022.

La ville financera "à hauteur de 20%" des pièges à moustique

La mairie a donc décidé de "changer de braquet". Jusqu'ici, les agents du service salubrité et hygiène public de la ville se déplaçaient chez les particuliers pour identifier les points d'eau stagnante et aider à les éliminer, comme les coupelles de pots de fleur, les bâches mal pliées, ou les réservoirs d'eau non-hermétiques.

Delphine Labails a donc décidé, "lors du prochain conseil municipal le 14 septembre", de voter une "aide directe aux particuliers" pour acheter du matériel de lutte contre les moustiques. "On va financer une partie, probablement à hauteur de 20% sur un maximum de 200 euros, pour des pièges à moustique", dit la maire de la ville, "des modèles qui sont efficaces, on sollicitera l'ARS pour avoir les modèles performants". "C'est ensemble qu'on arrivera à vaincre, il faut que les habitants se saisissent du problème".

Arroser de pesticides ? Pas la solution

Le moustique tigrevit à moins de 150 mètres de là où il est né. Contrairement au moustique classique qu'on connaissait jusqu'ici, il n'a que faire des zones marécageuses et des cours d'eau, son milieu naturel c'est les zones urbaines et péri-urbaines, nos gouttières et nos jardins.

Le "zéro phyto" pour l'entretien des parcs et jardins de la ville n'est pas en cause non plus : "On est en zéro phyto depuis des années et pourtant on n'avait pas le problème", assure Delphine Labails. Selon l'Agence régionale de Santé, les pesticides et insecticides lourds auraient un impact très négatif sur la biodiversité, et de toutes façons, le moustique tigre s'adapte à la plupart des traitements chimiques. L'efficacité serait de très courte durée.