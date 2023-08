La mairie de Saint-Égrève interdit ses accès à la Chartreuse à cause du risque d'incendie

Les sentiers de randonnée qui permettent d'accéder au massif de la Chartreuse sont fermés depuis ce mercredi 23 août, et jusqu'au 30 août, en raison d'un fort risque d'incendie. La ville de Saint-Égrève a pris un arrêté temporaire pour limiter les départs de feu.

Fermeture des sentiers pour une semaine

"Tous les accès pédestres et routiers, hors voies communales et départementales, au massif de la Chartreuse situés sur le territoire de la Commune de Saint-Égrève sont interdits par tous moyens et par tous cheminements de provenance", précise la mairie. La sécheresse de ces dernières semaines, et la vigilance rouge canicule mise en place en Isère ce mercredi, favorisent les départs de feux de forêt.