La mairie de Strasbourg déclare la guerre aux rats

Pour lutter contre la prolifération des rats dans Strasbourg, la mairie et le bailleur social Ophéa lancent en ce moment un nouveau plan d’action. Il ne s’agira plus seulement de traiter et de dératiser avec des produits chimiques, mais de tenter d’agir sur les causes de la prolifération, en amont.

Le phénomène s'est accentué avec les confinements : les rats prolifèrent dans certains quartiers de la ville de Strasbourg. Pour mieux lutter contre ces rongeurs, un nouveau plan d'action vient d'être dévoilé par la mairie et le bailleur social Ophéa: une "lutte intégrée" qui regroupe plusieurs services pour repérer et détruire les terriers, le plus tôt possible. Une formation du personnel de la mairie et des bailleurs sociaux avait lieu ce mardi dans le quartier du Neuhof.

Une formation des personnels de la mairie et d'Ophéa a eu lieu dans le quartier du Neuhof © Radio France - Emilie Pou

Trouver une alternative aux campagnes de dératisation classiques

"Avant on agissait avec des campagnes de dératisations et des produits chimiques, mais désormais la loi nous interdit de le faire par prévention. De plus, ces campagnes de dératisation ne peuvent durer que 35 jours. Il fallait donc trouver une autre solution" explique Benjamin Soulet, adjoint en charge de l'équité territoriale. L'idée est donc de faire feu de tout bois et d'engager dans la lutte tous les services, en amont, "pour lutter contre les causes et non plus seulement les conséquences".

Il faut les empêcher d'accéder à de la nourriture

Les services de la ville devront ainsi faire attention à ce que les espaces verts ne deviennent pas des lieux propices aux terriers. Les agents d'Ophéa, le bailleur social, et ceux des régies de quartier devront repérer les points noirs et faire remonter les informations. Il y a aussi des gestes simples à adopter, selon Laurent Hobel, le responsable à la mairie de Strasbourg du département de lutte antivectorielle, c'est à dire de lutte contre les animaux susceptibles de transmettre des maladies à l'homme : "par exemple il faut bêcher les trous de leurs terriers régulièrement et puis boucher tous les points d'accès à la nourriture : rendre étanche les locaux à poubelle".

Les locaux à poubelles sont des lieux propices à la prolifération des rats © Radio France - Emilie Pou

6 nouveaux gardiens d'immeubles

Un volet prévention auprès des habitants est aussi prévu, avec des lettres d'information dans les boites aux lettres et du porte à porte fait par les agents d'Ophéa. "6 nouveaux gardiens d'immeuble vont être embauchés pour expliquer qu'on ne peut pas laisser des déchets dehors, ou les jeter par les fenêtres" explique le bailleur social. Une équipe spéciale, une "task force" de 4 à 5 personnes, va également être dédiée à ce dossier à partir de janvier.

Un des signes qui doit alerter : la présence d'excréments © Radio France - Emilie Pou

Le quartier du Neuhof va servir d'expérimentation. Une autre autre campagne de formation des personnels aura lieu dans quelques semaines dans le quartier Cronenbourg et des diagnostics seront faits dans l'ensemble des quartiers de la ville.