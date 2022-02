La mairie de Toulouse installe un pigeonnier contraceptif à la Farouette

Un pigeonnier contraceptif vient d'être inauguré ce vendredi 18 février à Toulouse. Situé en bordure du parc de la Farouette, il doit permettre de réguler la population de pigeons dans le secteur.

L'abri, tout en bois, est juché à trois mètres de haut. Il peut accueillir jusqu'à 250 pigeons. Et ces installations se multiplient raconte Hervé Barbereau, responsable commercial et opérationnel chez l'entreprise Pigeons Contrôle : "Ça évite que les populations de pigeons se retrouvent chez les particuliers dans les combles, sur des balcons, des fenêtres ou dans des bâtiments désaffectés, avec des nuisances comme la fiente."

Des pigeons du quartier capturés

Plusieurs pigeons ont été capturés dans le secteur et placés dans le pigeonnier pendant 14 semaines. Une longue période pour leur permettre de s'habituer au lieu. "Ils seront libérés lors de la deuxième semaine de mars, détaille Françoise Ampoulange, conseillère municipale en charge de l'animal dans la ville. Ils resteront sur le site car il faut savoir qu'un pigeon qui naît dans un endroit meurt dans cet endroit. Il revient toujours."

Deux fois par semaine, des employés viendront nettoyer le pigeonnier. Ils en profiteront pour contrôler les nids et retourner les œufs des volatiles. "En mélangeant le jaune et le blanc de l'œuf, on le rend stérile" détaille Françoise Ampoulange. "Ça permet quand même à la femelle de pouvoir continuer à couver, ajoute Hervé Barbereau. Mais quand elle voit qu'il ne se passe rien, comme à l'état naturel des fois, elle jette les œufs et recommence"

Interrogations dans le quartier

L'arrivée du pigeonnier interroge dans le quartier. Certains se sont même demandés si cette cahute en bois n'allait pas abriter des caméras de vidéosurveillance. Sans explication autour, difficile de deviner qu'il s'agît d'un pigeonnier. Claudine y est plutôt favorable : "les pigeons se perchent sur les toits des immeubles. Du coup, il y a de la fiente sur les balcons et même parfois sur nous qu'on passe en dessous. Après, je n'ai rien contre les pigeons, mais s'il y en a un peu moins c'est encore mieux !"

Deux autres pigeonniers contraceptifs sont déjà implantés à Toulouse, l'un avenue de Lombez, l'autre dans le quartier de la Reynerie.