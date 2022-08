"La maison de demain doit être étanche et isolante" : l'architecture, une réponse aux changements climatiques

L'architecture pourrait apporter sa pierre à l'édifice dans la préservation de la planète. Un architecte de Laval (Mayenne) réalise déjà des projets à faible impact environnemental et pour lui, les possibilités de construire la maison d'un futur respectueux existent déjà bel et bien.

Troisième vague de chaleur en moins de trois mois sur toute la France et jusqu'à 35 °C annoncé en Mayenne ce mercredi 10 août 2022. La sécheresse actuelle questionne un dérèglement climatique, qu'il devient de plus en plus urgent de régler. Alors pourquoi ne pas repenser nos constructions et bâtir autrement nos maisons et bâtiments publics ?

Jean-Louis Chéreau, architecte à Laval depuis 20 ans et certifié haute qualité environnementale (HQE), travaille sur le sujet depuis quelques années. L'un de ces derniers projets à faible impact environnemental en date : les travaux de rénovation et d'extension des locaux de la fédération de pêche du département, finalisés en mars dernier.

Cuve de 5 000 litres

Au premier coup d'œil, la toiture végétalisée du bâtiment apparaît en bonne première de la classe sur ce sujet de la prise en compte du changement climatique. "La température ne monte pas trop vite à l'intérieur des bureaux, décrypte le patron d'A3 Architecture. La végétalisation de la toiture permet aussi une rétention d'eau, qui ne va pas directement dans le réseau." Enfin, une cuve de 5 000 litres permet de récupérer l'eau de pluie, à destination des sanitaires ou encore de l'entretien usuel des bureaux.

Côté isolation des murs, l'architecte a pensé à de la laine de bois et de chanvre : "La perméance de la paroi, c'est-à-dire le passage de la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur, n'est pas coupée." En clair, il fait frais l'été et plus chaud en hiver. Ce que ne permettent pas tous les isolants, tels que ceux plus classiques que sont la laine de verre et de roche.

Les "écoles oasis"

Pour une maison de demain plus respectueuse de l'environnement, Jean-Louis Chéreau insiste sur deux points : son étanchéité et son isolation. "Nous commençons à travailler cela dans les écoles, avec les 'écoles oasis', où les espaces enrobés sont cassés et ceux végétaux recréés, poursuit l'architecte. Ce qui permet de créer de l'ombre et de la fraîcheur, en plus d'infiltrer l'eau." Le Lavallois préconise au moins 40 cm d'isolant pour les toitures, pour "une maison qui dure beaucoup plus longtemps dans le temps".