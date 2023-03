La Maison de la nature et de l'environnement de l'Isère menacée de fermeture

Depuis 1985, la maison de la nature et de l'environnement de l'Isère (MNEI) s'occupe des thématiques liées à la transition écologique. Le bâtiment, propriété de la mairie de Grenoble, abrite une quarantaine d'associations, une médiathèque spécialisée et des lieux d'accueil du public, ainsi que des lieux d'expositions. Mais cet espace dédié à la nature devrait être placé en liquidation judiciaire dans le courant du mois de mars.

Une fermeture en contradiction avec les enjeux écologiques

Pour l'actuel directeur de l'association gestionnaire et membre fondateur, René de Ceglié, cette fermeture va à l'encontre des enjeux contemporains du territoire grenoblois et plus largement de l'Isère. "Nous avons plusieurs missions : la première celle de diffuser une culture environnementale en bonne intelligence avec notre réseau d'associations partenaires, la deuxième consiste à mener et porter des actions, enfin nous gérons une médiathèque", explique le retraité passionné.

La liquidation judiciaire du lieu vient donc anéantir tout le travail mené depuis une trentaine d'années par des centaines d'adhérents dans les domaines de l'éducation à l'écologie et aux projets en faveur d'une réelle transition écologique.

Les robinets de subventions coupés

La MNEI est en réalité en difficulté depuis 2016, et un premier redressement judiciaire qui a obligé la structure gestionnaire à réduire les services proposés et à licencier du personnel. A cette époque-là, c'est le conseil départemental qui cesse de verser de l'argent pour le fonctionnement de la structure. L'association a bien reçu des enveloppes budgétaires du département mais uniquement pour accompagner des projets précis.

En 2020, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui coupe le robinet des subventions et déjà la dette de la MNEI plafonne à 30 000 euros. Le coup de grâce arrive début janvier dernier. La métropole de Grenoble cesse, elle aussi, de verser des subventions de fonctionnement, ce qui représente 65 000 euros. La raison de cette fin de participation financière avancée par la métropole ? Un changement de statut qui désengage l'institution de la compétence de gestion d'une structure telle que la MNEI.

Le compte n'y est donc plus. Sans pouvoir payer les factures et les employés, l'association devrait être placée en liquidation judiciaire et son matériel saisi.

"Il reste de l'espoir"

Pour René de Ceglié "c'est impossible que les 40 associations qu'abrite la maison puissent être mises à la porte". Mais l'inquiétude monte chez les 250 adhérents de la médiathèque. Comment faire en sorte que le fonds documentaire composé de 10 000 ouvrages puisse être conservé ? Pour sauver les livres, plus que les meubles, ils ont monté un collectif et mis en ligne une pétition disponible en ligne .