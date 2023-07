La majeure partie de la Creuse placée en crise sécheresse

Seules les communes de Saint-Martial-Le-Vieux, Saint-Oradoux-de-Chirouze et Saint-Merd-la-Breuille restent en vigilance.

L'alerte monte d'un cran ! La préfète de la Creuse, Anne Frackowiak-Jacobs a pris ce 31 juillet un arrêté plaçant la majeure partie du département "en crise sécheresse" jusqu'au 11 août. C'est le niveau maximal de restriction des usages de l’eau. Il s'applique sur trois bassins versants (Creuse amont, Creuse aval et Cher amont; en rouge sur la carte) où il est donc interdit, en plus des mesures précédentes :

d’arroser des espaces arborés, pelouses, massifs fleuris

de remplir et vidanger toute piscine non collective de plus de 1m3

de laver sa voiture en ou hors stations de lavage

d’arroser des terrains de sport, y compris la nuit

d’irriguer des cultures, sauf pour les semences et plants entre 20h et 8h

"Il appartient à chacun de poursuivre ses efforts d’économies et de sobriété en matière de consommation en eau potable et de privilégier les solutions alternatives (utilisation d’eau de pluie, d’eau industrielle ou tout autre dispositif déconnecté du réseau hydrographique, etc.)" rappelle la préfecture.

Malgré les dernières pluies et celles annoncées cette première semaine d'août, le contexte météorologique et hydrologique s’est encore dégradé. Le cumul des précipitations reste déficitaire sur le mois de juillet, et le niveau des cours d’eau de la Creuse poursuit sa baisse sur l’ensemble des bassins versants.