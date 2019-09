La maladie de l'encre menace les châtaigniers de la forêt de Montmorency

Une maladie décime de nombreux châtaigniers en France et notamment en forêt domaniale de Montmorency (Val-d'Oise). Composée à 72% de châtaigniers, elle est durement touchée par "la maladie de l'encre". Un champignon microscopique qui attaque les racines des arbres et finit par les faire tomber.

Montmorency, France

Des hectares entiers dévastés, rasés. Depuis deux ans, l'office national des forêts multiplie les "coupes sanitaires" sur les châtaigniers de Montmorency. La maladie de l'encre sévit de plus en plus et fait mourir des arbres de tout âge. Les symptômes sont connus, mais le remède n'existe pas : la cime des arbres perd d'abord ses feuilles, puis c'est tout l'arbre qui se dénude. Des écoulements noirs sortent du tronc. La maladie de l'encre attaque les racines des arbres qui finissent par ne plus pouvoir se nourrir.

La carte de l’état des lieux de l’encre du châtaignier en 2017 en forêt domaniale de Montmorency (en rouge les parcelles les plus touchées). - Office national des forêts

"La maladie de l'encre est un pathogène à mi-chemin entre le champignon et l'algue, explique Michel Béal, directeur Ile de France Ouest de l'office national des forêts. Il se déplace dans le sol et c'est vraiment le dérèglement climatique qui favorise son développement". Un hiver doux, un printemps pluvieux et le champignons peut proliférer. Puis un été de sécheresse finit d'achever l'arbre. Avec moins de racines, il ne peut plus aller puiser l'eau plus profondément. L'arbre meurt et menace de chuter. Il représente donc un danger pour les promeneurs, ce qui oblige l'ONF à faire des "coupes sanitaires" sur des dizaines d'hectares.

L'office national des forêts doit faire des coupes sanitaires pour éviter la chute des châtaigniers morts. - Office national des forêts

"Nous faisons des coupes en hiver et nous replantons à l'automne, poursuit Michel Béal, mais nous remettons d'autres essences qui ne craignent pas cette maladie, comme le chêne, le cormier ou le merisier". L'hiver dernier, une vingtaine d'hectares de châtaigniers a dû être coupée et 57 hectares cette année.

Une chercheuse de l'INRA a été spécialement dédiée pour la première fois à cette maladie car d'ici cinq ans, ce sont encore 200 à 300 hectares de châtaigniers qui pourraient disparaître. Soit en tout 20% de la forêt de Montmorency !