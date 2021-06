Risque d'allergies aux pollens de graminées "élevé" dans la Manche : 3 astuces pour se protéger

Le pollen est de retour. Et avec, les yeux qui pleurent, le nez qui coule et parfois même une gêne respiratoire. Comment s'en protéger ? Samuel Monnier, ingénieur au Réseau National de Surveillance Aérobiologique, partage ses astuces.

Les allergiques au pollen l'ont sûrement déjà remarqué : le pollen est de retour (avec une semaine de retard). En ce moment dans la Manche, on retrouve beaucoup de graminées, un peu d'oseille, d'urticacée et de plantain. Mais ça suffit pour faire pleurer et couler le nez.

Pour l'instant en alerte élevé, le département passera vendredi 11 juin en alerte très élevé. En cause : le retour du soleil et du vent. Samuel Monnier, ingénieur au Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) : "On a eu un mois de mai plutôt humide et frais. Ce qui a limité la dispersion des pollens allergisants dans l'air. Par contre, ça a favorisé leur croissance et début juin comme nous avons eu des conditions météo plus favorable, on remarque une forte concentration de pollen dans l'air."

Comment s'en protéger ?

Selon Samuel Monnier, on ne peut pas s'en protéger complètement, mais on peut limiter les contacts pour réduire les réactions allergiques. Pour cela, le masque est utile puisqu'il stoppe les particules de pollen qui pourraient entrer par les voies respiratoires. Pour protéger vos yeux, vous pouvez porter des lunettes de soleil. Enfin éviter de rouler les fenêtres ouvertes vous permet de limiter le contact puisque les graminées se trouvent généralement près des routes.

Il existe aussi une application (Alertes pollens) pour suivre en temps réel la situation dans les départements. Vous n'avez qu'à paramétrer votre zone géographique et vous recevrez les alertes du RNSA.

Depuis 1970, les Français sont beaucoup plus sensibles au pollen (+20% d'allergiques recensés). Selon l'OMS (Organisation mondiale de la santé), d'ici 2050 la moitié de la population mondiale sera concernée.