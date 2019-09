La Manche placée en situation d'alerte sécheresse

Le déficit hydrique des derniers mois et l'absence de pluies prévue dans les prochains jours ont conduit la préfecture de la Manche à édicter une série de mesures visant à économiser l'eau dans le département.

Le département de la Manche fait face à une situation de sécheresse, conséquence de la faiblesse des pluies observées au cours de l’hiver 2018-2019 qui a entraîné un déficit important dans la recharge des ressources en eau du département.

Vigilance particulière dans le Cotentin

Aucune difficulté particulière n’affecte actuellement l’alimentation en eau potable dans le département, notamment grâce aux transferts d’eau réalisés entre les gestionnaires des différentes ressources. Mais le secteur sensible du Nord-Cotentin fait l’objet d’une vigilance particulière depuis plusieurs semaines. Les pluies intervenues au mois d’août et au début du mois de septembre n’ont pas permis de recharger les nappes d’eau souterraines et les débits des cours d’eau continuent de baisser.

Par ailleurs, les prévisions météorologiques pour les 10 jours à venir (temps sec et augmentation des températures), ne permettent pas d’anticiper une amélioration de la situation. Une persistance de la situation de déficit hydrique, avec parallèlement l’augmentation des consommations en eau observée traditionnellement au mois de septembre, pourrait conduire à des situations de tension. C’est pourquoi, le préfet a décidé de placer l’ensemble du département en situation d’alerte sécheresse à compter du 16 septembre.

Une série de mesures pour réduire la consommation d'eau

Ce niveau de déclenchement du dispositif sécheresse conduit à mettre en place les mesures de restriction et d’information concernant les usages suivants :

Pour les collectivités locales : interdiction du lavage des voiries, de l'arrosage des pelouses, espaces verts et terrains de sports entre 10 heures et 19 heures.

interdiction du lavage des voiries, de l'arrosage des pelouses, espaces verts et terrains de sports entre 10 heures et 19 heures. Pour les agriculteurs : L’irrigation des cultures agricoles est autorisée uniquement du lundi matin 10h00 au samedi matin 10h00 dans le respect des débits et volumes autorisés. L’abreuvement des animaux, ainsi que le nettoyage des salles de traite et des locaux d’élevage pour des raisons sanitaires sont autorisés.

L’irrigation des cultures agricoles est autorisée uniquement du lundi matin 10h00 au samedi matin 10h00 dans le respect des débits et volumes autorisés. L’abreuvement des animaux, ainsi que le nettoyage des salles de traite et des locaux d’élevage pour des raisons sanitaires sont autorisés. Pour les industriels : Tous les exploitants d’ouvrages hydrauliques installés sur une rivière ou ses bras secondaires doivent obtenir l’accord préalable du service chargé de la police de l’eau avant toute manoeuvre susceptible d’avoir une incidence sur la ligne d’eau et le débit du cours d’eau. Les activités industrielles et commerciales doivent privilégier toutes les conditions d’exploitation permettant une économie d’eau (recyclage, circuits fermés,…).

Tous les exploitants d’ouvrages hydrauliques installés sur une rivière ou ses bras secondaires doivent obtenir l’accord préalable du service chargé de la police de l’eau avant toute manoeuvre susceptible d’avoir une incidence sur la ligne d’eau et le débit du cours d’eau. Les activités industrielles et commerciales doivent privilégier toutes les conditions d’exploitation permettant une économie d’eau (recyclage, circuits fermés,…). Pour le grand public : Le lavage des véhicules et des bateaux est interdit hors des stations professionnelles munies d’un système de recyclage. Le remplissage des piscines à usage personnel est interdit. Les prélèvements d’eau pour le remplissage ou le maintien en eau des plans d’eau sont interdits. La vidange de plans d’eau de toute nature est interdite. Le lavage des toitures est interdit sauf pour les professionnels. L’arrosage des jardins est interdit entre 10h00 et 19h00. L’arrosage des potagers est interdit entre 10h00 et 19h00.

Au-delà de ces mesures réglementaires, l’attention de chacun est appelée sur la nécessité d’adapter ses pratiques pour limiter la consommation de l’eau.