La Manche placée en vigilance sécheresse

La préfecture de la Manche place le département en vigilance sécheresse à partir de ce mercredi, en raison d'un déficit de pluviométrie. Particuliers, industriels, agriculteurs et collectivités sont invités à réduire leur consommation d'eau.

Le premier niveau d'alerte à la sécheresse déclenché dans la Manche. La préfecture place le département normand en situation de vigilance ce 6 juillet, en raison d'une pluviométrie insuffisante ces six derniers mois.

Le manque de pluie cet hiver a en effet empêché le bon renouvellement des ressources en eau souterraine, et le niveau des nappes phréatiques est plus bas que la moyenne. L'Est de la Manche est particulièrement touché, avec une sécheresse "sur les 30 derniers jours qualifiée d'extrême", selon un communiqué de la préfecture.

Les particuliers, mais aussi les professionnels et les collectivités sont donc invités à réduire leur consommation d'eau, notamment en évitant de laisser couler l'eau du robinet, en limitant l'arrosage des jardins et espaces verts ou encore en utilisant un matériel d’irrigation hydro-économe pour les agriculteurs.

