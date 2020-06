La Manche s'engage dans la lutte contre les déchets plastiques à l'échelle européenne

Le Conseil départemental de la Manche s'engage dans la lutte contre les déchets plastiques. La Baie des Veys, à la frontière de la Manche et du Calvados, fait partie des sept sites pilotes du programme européen "prévention de la pollution plastique" avec l'Angleterre.

Vous les voyez sur la plage à côté de votre serviette, ou dans la mer quand vous piquez une tête. Les déchets plastiques sont partout. Dans le cadre d'un programme européen, la Manche a décidé d'agir contre ces pollutions.

Suivre le parcours des déchets entre la terre et la mer

80% des déchets marins proviennent de la terre. C'est à partir de ce constat que la vice-présidente du Conseil départemental de la Manche, Valérie Nouvel, a décidé de lutter contre cette pollution.

Ce programme vise à mettre en place des actions au bord des rivières et des cours d'eau. Des endroits où les plastiques risquent de naviguer gentiment jusqu'à la mer si on ne prend pas la peine nous, en amont de les ramasser et de les collecter.

La Manche participe à un projet européen, sur trois ans afin de lutter contre les déchets plastiques. - Interreg France Manche Angleterre / DR

La Baie des Veys, le rêve des scientifiques

C'est le site de la Baie des Veys qui a été sélectionné pour participer au programme européen de Prévention de la Pollution Plastique (PPP). Il se situe à la frontière de la Manche et du Calvados.

"C'est le terrain de jeu idéal pour les scientifiques on a de nombreux mouvements d'eau. C'est parfait pour comprendre comment ça se passe entre le moment où l'on va jeter un déchet et le moment où on le retrouvera dans la mer" précise la Vice-présidente du Conseil départemental.

435.000 euros sur trois ans

C'est l'enveloppe budgétaire dont dispose le Conseil départemental de la Manche. Ce projet européen vise à répondre à de nombreuses questions. "C'est un investissent qui a un effet levier. Avec cet argent, je pourrai accompagner des actions d'associations et démultiplier cette aide. Ces 435.000 euros permettent de commencer une action pendant trois ans. Ensuite il y aura d'autres besoins, mais pour amorcer les projets et accompagner des initiatives citoyennes, ça me semble être une enveloppe intéressante" se réjouit Valérie Nouvel.

Quatre millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent dans la mer, chaque année. - Capture d'écran site web Interrag / Preventing Plastic Pollution

Sept sites pilotes en Europe

La baie des Veys

La rade de Brest

La baie de Douarnenez

Medway

Tamar

Great Ouse

Poole Harbour

Une problématique commune avec l'Angleterre

De l'autre côté de la Manche, en Angleterre, la lutte contre les déchets plastiques dans la mer est également "une problématique commune avec la Manche" pour le Docteur Iwan Jones, chef du groupe de recherche River Communities Group à l’Université Queen Mary de Londres, et Responsable du projet Preventing Plastic Pollution.