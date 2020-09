La Manche veut changer de braquet sur l'hydrogène

Le 3 septembre 2020, lors de la présentation du plan de relance, le gouvernement français a annoncé un plan de sept milliards d'euros en faveur de l'hydrogène, "un gaz produit aujourd'hui à partir de sources d'énergies renouvelables, par électrolyse de l'eau. Une solution totalement décarbonée", explique Thomas Creach, de l'entreprise Lhyfe, le pionnier européen dans la production et la fourniture d'hydrogène vert.

Pionnière, c'est un mot qui correspond bien à la Manche. En 2015, elle devient le premier département disposant d'une station de distribution d'hydrogène pour une flotte d'une vingtaine de véhicules. Un élan qui se poursuit avec le temps : en 2017, vingt vélos hydrogènes sont mise en service à Cherbourg-en-Cotentin et Saint-Lô ; en 2019, soutien d'un projet de mobilité poids-lourds ; en 2020, cinq trackers sont construits à la maison du département pour capter de l'énergie solaire et produire de l'hydrogène renouvelable.

Cercle vertueux

Désormais, le département souhaite "consolider l'écosystème hydrogène territorial". Concrètement, plus impliquer les entreprises et collectivités dans cette transition énergétique. Le transport et le bâtiment sont les secteurs les plus émissifs de dioxyde de carbone du fait de leur consommation d'énergies fossiles. Les transports à eux seuls représentent 29% des émissions de gaz à effet de serre. "L'hydrogène est le seul carburant parfaitement propre pour envisager l'avenir, et renouvelable à souhait : c'est un cercle vertueux", confie Xavier Wilkie, directeur commercial Chéreau. L'entreprise du sud Manche qui fait figure de tête de pont dans le département sur l'hydrogène, comme Les Maîtres Laitiers du Cotentin, les groupes de logistique Malherbe et Delanchy également.

Le département souhaite donc une "nouvelle étape" via une charte de l'hydrogène. "On souhaite fédérer les entreprises manchoises. Cette charte "H2 Manche" est un moyen de les accompagner. Il y a deux niveaux d'engagement : le soutien, et aussi le déploiement ("Je pense à tant de véhicules légers, lourds, matériel de manutention dans mon entreprise"). Après, on va aider les entreprises à le chiffrer", explique Valérie Nouvel, la vice-présidente en charge de la Transition énergétique dans la Manche.

Aujourd'hui, entre le plan de relance porté par le gouvernement, et les leaders dans notre département, comme Chéreau, on voit qu'il y a un effet d'entraînement. On est dans la phase du "comment on fait ?" désormais - Valérie Nouvel

"Notre objectif, c'est d'être en mesure de _produire un hydrogène à un coût qui permette le développement de la mobilité_, au même coût qu'un véhicule thermique", explique Thomas Creach. Une mobilité "zéro émission, zéro compromis", pour reprendre les termes de Valérie Nouvel. "On rejette de l'oxygène. Et, avec l'hydrogène, on fait le plein comme aujourd'hui, en très peu de temps. Et on roule pendant 500 voire 600 km comme aujourd'hui".

Valoriser localement

La Manche, avec ses trois stations hydrogène, est un maillon clé du corridor Grand Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire). Ainsi, elle sera approvisionnée par un site de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau qui est en cours de construction à Bouin, en Vendée : l'électrolyseur est connecté à trois éoliennes. "Ce site sera opérationnel en avril 2021. Il produira jusqu'à une tonne d'hydrogène par jour. Nous avons une visibilité pour mettre en place cinq à six sites supplémentaires en France", ajoute Thomas Creach. Et pourquoi pas dans la Manche ? La société Lhyfe et le département étudient les lieux possibles pour accueillir un site de production. Et entre l'hydrolien, l'éolien (terrestre et en mer), et un peu le solaire, la Manche ne manque pas d'énergies. "Le potentiel énergétique est incroyable. Le but est de valoriser localement une électricité pour produire un carburant, et alimenter vos véhicules", souligne Thomas Creach.

Le gros chantier désormais, c'est celui de la distribution. "C'est un enjeu fort. On va avoir des solutions pour produire cet hydrogène vert en mettant un outil de production derrière des éoliennes par exemple. Ensuite, on va pouvoir transporter cet hydrogène vers des utilisateurs et étendre les usages. Quand il y aura suffisamment d'usages, on se posera la question d'une nouvelle station à cet endroit. c'est une façon de sortir de l'obstacle du "il faut avoir des voitures pour avoir des stations, et si je n'ai pas de stations, je n'ai pas de voitures", commente Valérie Nouvel.

Une demi-journée d'information est organisée par le département le 8 octobre 2020 pour permettre aux Manchois intéressés de rejoindre le projet.