La mare de Vauville dans la Hague sous haute surveillance

Des pancartes et des systèmes de protection renseignent sur l'accès désormais interdit à la la réserve de Vauville depuis le 14 janvier mais le week-end dernier de nombreux promeneurs sont encore passés outre. Malgré les chemins impraticables et les balisages, les poteaux en bois, sous l'eau. Des promeneurs à qui on rappelle qu'il ne faut pas non plus marcher sur la dune. Marie-Léa Travert, conservatrice de la réserve naturelle nationale de la mare de Vauville : "la dune est le seul endroit qui n'est pas sous l'eau, c'est un milieu fragile plus on la piétine plus on enlève la végétation et la végétation elle sert à maintenir le sable. Le cordon dunaire protège la mare des assauts de la mer. Il ne faut pas que la mare soit envahit par l'eau de mer sinon on va perdre la biodiversité car la mare ne contient que de l'eau douce. Elle abrite la 2e plus grosse population d'amphibiens en France avec des espèces très rare et il est donc important de la préserver car les amphibiens ne tolèrent pas du tout l'eau de mer" .

Il ne faut pas déranger les oiseaux

Si les promeneurs doivent faire attention à la dune ils doivent aussi faire attention aux oiseaux oiseaux "quand on marche sur la dune on dérange les oiseaux parce que ces espèces ne font pas la différence entre un promeneur et un chasseur et elles vont s'envoler et hésiteront après à revenir" affirme Marie-Léa Travert, conservatrice de la réserve naturelle nationale de la mare de Vauville. En cas d'infraction il peut vous en coûter jusqu’à 1 500 €. La police de l’environnent fait des rondes en ce moment. La réserve avait déjà été fermée pour les mêmes raisons en 2013 et 2014.