La matinée du jour de l'an la plus chaude jamais enregistrée en Drôme-Ardèche

Des températures dignes d'un printemps pour ce premier janvier en Drôme Ardèche avec des records battus pour les températures minimales les plus hautes jamais enregistrées.

Apres le noël le plus doux depuis 75 ans dans nos départements , nous venons de vivre le matin du jour de l'an le plus chaud jamais enregistré en Drôme Ardéche.

Des records sont tombés pour les températures minimales. Ce sont les plus hautes jamais enregistrées à Annonay par exemple il n'a pas fait moins de 12,6 degrés ce 1er janvier, la normale est plutôt autour de 0° pour le jour de l'an dans la ville du nord Ardèche d'habitude. Le précédent record était de 11 degrés pour un premier janvier en 1991 à Annonay.

Flux et vent du sud

Pas de record pour les maximales même si c'était très largement au dessus des normales de saison pour toute la Drôme-Ardèche. De 6 à 8 degrés au dessus des normales en vallée du Rhône avec par exemple 17 a 18 degrés pour cet après-midi du 1er janvier. Ce sont plutôt des températures de printemps assure la prévisionniste de permanence ce dimanche a Météo France.

Et tout cela s'explique par un flux de sud qui souffle de l'air chaud depuis plusieurs jours. Mais ca change ce lundi matin 2 janvier. Nos départements vont perdre quelques degrés par rapport aux jours précédents, sans pour autant retrouver des normes de saisons pour l'hiver dans la région.