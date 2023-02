La Mayenne n'est pas épargnée par le manque d'eau cet hiver

La France traverse une période de crise historique. Ce mercredi 23 février, Météo France a annoncé qu'il n'avait pas plu de manière significative pendant 32 jours consécutifs, un record depuis le début des relevés en 1959. Le département de la Mayenne n'est pas épargné par le phénomène.

Il n'a pas plu depuis le 25 janvier dans le département. "Sur le mois de février, on a quelques millimètres enregistrés seulement alors que dans une année normale, on pourrait s'attendre à avoir 60 millimètres de pluie à Entrammes par exemple", détaille Judith Détourbe, la cheffe du service eau et biodiversité de la direction départementale des territoires de la Mayenne.

Conséquence de ce manque d'eau : les nappes phréatiques ne se rechargent pas. Or, leur niveau est bas depuis la sécheresse historique de l'été dernier. "La recharge a pu démarrer avec les pluies de décembre et de janvier. Là, elle est ralentie, voire à l'arrêt", confirme Judith Détourbe.

Et l'horizon reste sombre. "Quand on regarde les probabilités de précipitations sur les quinze prochains jours en Mayenne, on voit qu'il n'y pas de précipitations significatives voire pas de précipitations du tout attendues. On peut commencer à s'inquiéter."

Bientôt des restrictions sur l'usage de l'eau en Mayenne ?

Face à cette sécheresse, plusieurs départements ont déjà pris des arrêtés pour restreindre l'usage de l'eau. En Mayenne, "on ne souhaite pas anticiper les mesures pour l'instant, confie Judith Détourbe. Mais, on pourrait être amené à prendre des mesures de vigilance voire de restrictions plus importantes dès le 1er avril si la situation ne s'améliore pas." La cheffe de service appelle dès à présent les Mayennais à être économes dans leur consommation d'eau

Le ministre de la transition écologique réunira lui lundi 28 février l'ensemble des préfets pour évoquer la sécheresse et "pour éviter de se retrouver dans des situations catastrophiques" cet été. Il a d'ores et déjà annoncé que des restrictions "soft" pourraient être mises en place dès mars.