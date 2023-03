"La mer commence ici, ne rien jeter merci", un habitant de L'Huisserie descend la Loire en kayak

"La mer commence ici, ne rien jeter merci". C'est le slogan brandi par un habitant de L'Huisserie depuis le 22 mars. Dominique Pichon descend la Loire en kayak. Il est parti mercredi du Puy-en-Velay, à 40 kilomètres du Mont Gerbier de Jonc où la Loire prend sa source, et devrait mettre 23 jours environ pour rallier l'estuaire du fleuve à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique.

La pollution et la sécheresse

Dominique Pichon, à travers cette aventure de 1.000 kilomètres, souhaite sensibiliser sur la pollution des cours d'eau qui a une conséquence pour la mer, ainsi que sur la sécheresse. "Le constat, on le fait. Il suffit de regarder les niveaux d'eau par rapport aux berges. Les débits sont très très faibles. Le courant non plus n'est pas au rendez vous. En fait, on a presque le niveau qu'on a normalement au mois de juillet et nous sommes fin mars**"** explique le kayakiste.

Un pèlerinage familial

"J'essaie de porter la parole de la mer. Il faut qu'il y ait une prise de conscience : lorsqu'on y jette quelque chose, et bien les rivières ramènent tout à la mer. Même quand on est au milieu de la France", poursuit Dominique Pichon. Sa descente de la Loire en kayak est à suivre en images et vidéos sur Instagram .

