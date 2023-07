La mer Méditerranée en surchauffe au Grau-du-Roi : un défi et pour nous, et pour le Seaquarium

Ce mercredi 19 juillet, alerte canicule dans le Gard, le soleil tape, mais les locaux et vacanciers viennent tout de même profiter de la mer sur les plages du Grau-du-Roi (Gard). Pendant que certains s'adonnent à la bronzette ou jouent à la raquette, d'autres préfèrent se jeter à l'eau, mais surprise, ils n'hésitent pas une seconde. Gislaine, 77 ans, s'installe tous les jours au bord de l'eau : "J'ai bien remarqué qu'elle est plus chaude. Je suis très frileuse et là je n'ai pas de mal à rentrer dans l'eau, ça m'inquiète".

Des conséquences sur l'écosytème

Au Seaquarium du Grau-du-Roi, le directeur Jean-Marc Groul est aussi préoccupé, par ces températures toujours en hausses qui dérèglent forcément la faune et la flore marine. "Tout l'écosystème baigne dans une eau très réchauffée mettant à mal les coraux, les éponges de mer par exemple". Et ils ont aussi des difficultés au sein de leurs bassins.

L'aquarium pompe de l'eau directement dans la mer et les températures vont jusqu'à 26°. "Nos poissons ne sont pas habitués, nous avons de quoi refroidir cette eau, mais cela à un impact sur nos animaux".

Les spécialistes suivent aussi l'évolution du phytoplancton, des cyanobactéries et microalgues végétales présentes dans les eaux de surface, et qui est à la base de toute vie sous-marine.

Mélissa Tenaille est médiatrice scientifique au Seaquarium "Avec le changement de température, il y a un décalage entre le développement du phytoplancton et l'arrivée des poissons. Les microalgues se développent plus tôt et donc il n'y a pas de rencontre entre la proie et le prédateur". Au fil de l'été, le thermomètre aquatique risque de continuer de grimper. Certains chercheurs pensent même que la Méditerranée pourrait atteindre les 30°.

