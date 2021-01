La méthanisation agricole se fait une place en Isère

Le projet est "trop près" des habitations, de l'école. Les voisins en craignent "les nuisances". Depuis 10 ans chaque projet de méthanisation agricole soulève en Isère le même mouvement de protestation de la part du voisinage. Ce sera encore le cas ce samedi matin à Tencin où un projet mobilise des riverains derrière une association "Tencin Avenir". Des mouvements et parfois des procédures qui se calment (ou pas) avec le temps, les explications, des ajustements ou carrément l'épuisement des recours possibles.

Considérée comme une voie d'avenir tant en matière d'agriculture que d'énergie "verte", la méthanisation agricole décolle vraiment dans le département depuis deux ans seulement. Le procédé qui consiste à valoriser des déchets végétaux et le lisier en gaz d'un côté et fertilisant naturel de l'autre, est à la fois un revenu de plus et une source d'énergie qui n'épuise pas les sous-sols.

Apprieu en tête de peloton

Méthanisère à Apprieu, a été le premier méthaniseur 100% agricole à entrer en service en Isère, courant 2019. Aujourd'hui le projet "se fond dans le paysage" dit le maire Dominique Pallier. "Il a seulement fallu faire quelques ajustements, en lien avec les agriculteurs, concernant les trajets empruntés par les tracteurs. Des petits détours". Malgré des années d'opposition dans la population comme au sein du conseil municipal, il n'est par contre plus question aujourd'hui de problème d'odeurs ou de bruits. "Finalement ça va, explique Cassandra, qui habite le lotissement le plus proche de l'équipement, il n'y a pas d'odeurs." Même écho dans le voisinage chez Vanessa et son conjoint : pas de souci d'odeur même au plus chaud de l'été. Ah si "parfois, quand on va se promener et qu'on s'approche ça sent un peu la ferme". En fait les déchets végétaux entreposés sur site - ce qui n'est jamais le cas du lisier - dégagent une odeur d'ensilage lorsque les bâches sont levées, mais "rien de persistant" ajoute le maire Dominique Pallier. De bruit ? Aucun. Et concernant le trafic "les tracteurs sont gros, explique Vanessa, mais il n'en passe pas tant que ça", et pas en permanence.

Près de 20 projets en Isère, impliquant 150 exploitations agricoles

Un exemple et un retour d'expérience que le maire d'Apprieu est invité parfois à aller décrire et expliquer dans d'autres communes. Parce que les réticences sont encore nombreuses à Montagnieu, Anthon, Tencin, Lumbin. Les projets avancent à pas comptés également à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, La Côte-Saint-André, Saint-Jean-de-Bournay. Les projets d'Eyzin-Pinet et Pressins viennent, eux, de purger tous les recours possibles en ce début d'année. Deux projets sont en construction à Auberive-sur-Varèze et Veyrins-Thuellin. Deux autres ne sont que balbutiants à Saint-Quentin-Fallavier et Pommier-de-Beaurepaire. Mais au final en deux ans pas moins de 5 méthaniseurs agricoles sont entrés en service et injectent désormais du gaz dans le réseau GRDF avec, en plus d'Apprieu, Saint-Romain-de-Surieu, Saint-Agnin-sur-Bion, Saint-Victor-de-Morestel et Courtenay.

Des projets individuels ou collectifs qui impliquent en tout 150 exploitations agricoles de l'Isère et qui sont très souvent soutenus par l'Etat et les collectivités locales. Des collectivités qui elles aussi s'y mettent : la Métropole de Grenoble, pour ne citer que cet exemple, produit du gaz à partir de ses boues d'épuration et va le faire dans les prochaines années avec les déchets alimentaires sur son site de compostage de Murianette.