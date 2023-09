La métropole d'Amiens recherche 100 familles volontaires pour le Défi zéro gaspi

Etes-vous prêts à réduire drastiquement vos déchets ? Amiens Métropole lance la 5e édition du Défi zéro gaspi et recrute 100 foyers volontaires pour y participer. L'expérience commencera le 21 octobre 2023 pour six mois, jusqu'à mai 2024. Les familles qui se prêteront au jeu devront réduire leur production de déchets ménagers mais aussi leur consommation d'eau et d'énergie.

Des ateliers pour apprendre à moins gaspiller

Les participants devront viser une diminution de leurs déchets d'au moins 25 % , de leur consommation d'eau de 15 % et de leur consommation d'énergie de 8 %. Pour changer leurs habitudes et y arriver, les familles seront aidées. Elles seront formées au tri, au compostage, au réemploi, elles apprendront à cuisiner en réduisant le gaspillage alimentaire ainsi qu'à fabriquer des produits maison, lors d'ateliers organisés en collaboration avec l'association amiénoise En savoir plus. Toutes recevront un kit pour peser et trier leurs déchets tout au long du défi.

Lors de la 4e édition, 58 foyers sur 90 sélectionnés sont allés au bout de la démarche. Ils ont réduit leur production de déchets de 28 %, ce qui représente 4,9 tonnes de déchets évités. Leur consommation d'eau avait elle diminué de 22 %, soit 687 mètres cubes préservés. Il est possible de s'inscrire jusqu'au 8 octobre sur le site amiens.fr/zerogaspi .