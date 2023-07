La métropole d'Orléans dispensée de ZFE en 2025

L'exécutif lâche du lest sur les zones à faibles émissions (ZFE). A l'occasion de la remise d'un rapport de Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, le gouvernement a décidé ce lundi 10 juillet d'alléger le dispositif des ZFE qui interdit progressivement les centres des métropoles aux véhicules polluants.

Concrètement, seules les agglomérations dépassant régulièrement les seuils de pollution devront conserver leur calendrier d'interdiction de circuler pour les véhicules les plus polluants. Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen devront donc interdire les véhicules Crit'Air 4 au 1er janvier 2024 (voitures diesel de plus de 18 ans), puis les Crit'Air 3 en 2025 (voitures diesel de plus de 14 ans et voitures essence de plus de 19 ans).

Pas de ZFE à Orléans en 2025

A l'inverse, les agglomérations où les seuils de pollution ne sont pas dépassés n'auront pas instaurer de zones à faibles émissions avant le 1er janvier 2025, comme c'était prévu initialement. C'est le cas d'Orléans et de trente autres métropoles que le gouvernement qualifie désormais de "territoires de vigilance". Ces derniers n'auront qu'une mesure à appliquer d'ici 2025 : restreindre la circulation des véhicules de plus de 26 an****s (immatriculés avant 1997), soit moins de 3% du parc automobile français.

Le maire d'Orléans satisfait, les écologistes atterrés

"On a failli faire une usine à gaz et le bon sens est revenu" se réjouit Serge Grouard, le maire d'Orléans et président d'Orléans Métropole. "Sur le plan écologique, une ZFE à Orléans n'aurait pas eu beaucoup impact puisque nous avons moins de 5% de voitures Crit'Air 5" argumente l'élu qui "n'aurait pas trouvé acceptable d'exclure une partie de la population pour la simple raison qu'ils ne peuvent pas s'offrir un véhicule plus récent".

Une satisfaction que ne partage pas Jean-Philippe Grand, conseiller municipal Europe Ecologie Les Verts d'Orléans. "On n'a pas à se réjouir de cet abandon des ZFE car c'était avant tout un projet de santé publique" répond l'écologiste. Selon le dernier rapport de Santé Publique France, la pollution atmosphérique cause 40.000 morts en France, chaque année.