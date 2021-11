La métropole de Dijon inaugure sa première centrale solaire à Valmy

C'est la première centrale solaire de cette taille et c'est à Dijon-Valmy qu'elle a été inaugurée ce jeudi 25 novembre 2021. Une centrale construite par EDF Renouvelables sur un ancien site d'enfouissement des déchets. On vous explique tout dans le dossier + INFO.

C'est la première centrale solaire de cette taille et c'est à Dijon-Valmy qu'elle a été inaugurée ce jeudi 25 novembre 2021. Une centrale qui va donc produire de l'électricité grâce au soleil. Elle a été construite par EDF Renouvelables sur un terrain de Dijon Métropole.

43.000 panneaux photovoltaïques composent la première centrale solaire de Dijon-Valmy. © Radio France - Stéphanie perenon

D'abord petit piqûre de rappel le principe d'une centrale photovoltaïque, c'est d'avoir "des panneaux qui vont convertir la lumière du soleil directement en électricité, électricité qui va être adaptée et directement reliée au réseau électrique d'ENEDIS" explique Jennifer Ménagé, la responsable régionale d'EDF Renouvelables en charge de l'éolien et du photovoltaïque.

43.000 panneaux solaires sur quinze hectares

Mais alors à quoi ressemble cette centrale et qu'est ce que qu'on va y produire ? Réponse en chiffres avec Jennifer Ménagé, "la centrale est composée de 43.000 panneaux photovoltaïques sur site qui s'étendent sur quinze hectares qui permettent de produire 15 Mégawatts soit la consommation annuelle équivalente de 8.000 habitants de la métropole dijonnaise."

Une prouesse technique

Mais la vraie originalité de ce projet c'est qu'il a été construit sur un ancien site d'enfouissement de déchets. Entre 1978 et 2018 on stockait ici des gravats et des résidus de chantier de construction. Et qui dit déchets dit contraintes pour la construction. Le centre a donc d'abord été réhabilité par la Métropole de Dijon au cours de l’été 2020 avant les travaux réalisés par EDF Renouvelables poursuit Yves Chevillon, directeur à l'action régionale chez EDF en Bourgogne-Franche-Comté. "Cela veut dire qu'ici on ne peut pas faire n'importe quoi et il fallait installer la centrale sans creuser le sol. C'est pour ça que toute l'installation est posée sur le sol avec ce que les techniciens appellent des "gabions, des sortes de grandes baignoires métalliques remplies de gravats pour maintenir l'installation au sol."

Les panneaux solaires sont posés sur des "gabions" pour éviter d'avoir à creuser le sol. © Radio France - Stéphanie Perenon

Pour développer ce projet la Métropole dijonnaise a voulu associer la population. Elle a été concertée et elle a pu participer financièrement au développement de cette centrale via une campagne de financement participatif rappelle Jean-Patrick Masson. "C'est un engagement sur trois années, ça aide au démarrage du projet et ça montre qu'on peut être sur un projet entre une collectivité, une entreprise privée, EDF Renouvelables, et la population. Cela marque l'engagement de tous sur un projet autour des énergies renouvelables et de la lutte contre le réchauffement climatique."

Et question ensoleillement ?

Reste une question : a -t-on assez de soleil à Dijon pour produire autant d'électricité ? Affirmatif répond sans hésiter, Jennifer Ménagé, "Aujourd'hui on peut installer des centrales solaires partout en France et même quand il fait gris, les panneaux produisent de l'électricité."

Pour ce projet porté par EDF Renouvelables, une centaine de personnes ont travaillé en amont c'est à dire pour la construction de la centrale. Seuls quelques emplois de gardiennage vont se pérenniser mais l'entreprise ne compte pas en rester là et a déjà une quinzaine d'autres projets d'énergies renouvelables sur le feu dans notre région dont trois en Côte-d'Or. Il faut dire que la Bourgogne-Franche-Comté a des objectifs très ambitieux puisqu'elle projette de produire 100% de son énergie grâce à des énergies renouvelables d'ici 2050.