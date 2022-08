La métropole de Dijon veut aider les entreprises du secteur à moins polluer

Chaussures et casque de sécurité, chasuble sur le dos, Adeline Fréchard cheffe de projet multi-polluants chez Odivea, suit d'une oreille attentive la visite du dépôt, assurée par Gaël Grégoire, chef d'étude au sein de la société Desertot, spécialiste des travaux publics. C'est la première fois qu'ils se rencontrent, on est donc au tout début de l'audit. Il s'agit de définir les pistes d'amélioration qui permettraient au site de réduire son impact sur l'environnement. Ici, on gare les véhicules, on les répare, on les nettoie.

L'entreprise Desertot, filiale du groupe Rougeot, est l'une des premières à se lancer dans un audit via Proect'eau en 2022 © Radio France - Arnaud Racapé

Contre le gaspillage de l'eau, pour la réduction des produits toxiques

Comme souvent, le diable est dans les détails. Certains produits dangereux, des huiles, du liquide de refroidissement, sont stockés au sec, dans des cuves étanches, certes, mais il n'y a pas de bac de rétention, pointe immédiatement Adeline Fréchard : "Ce sont des cuves simple paroi, et les produits dangereux de ce type doivent être placés sur rétention.

Lorsqu'elle réalise ces audits, Adeline Fréchard met l'accent sur deux choses : la consommation d'eau, et le stockage des déchets toxiques au sens large : "les produits étiquetés avec un pictogramme de danger, donc inflammables, corrosifs, toxiques avec la tête de mort. Cela peut être des molécules spécifiques, les hydrocarbures, les pesticides, etc. Ca peut se retrouver dans le réseau d'assainissement, ou dans le milieu naturel."

Protect'eau a été lancé en 2021, le dispositif est reconduit jusqu'à 2024

Un contrat de confiance avec les entreprises

Aucun jugement dans la voix de la spécialiste, ce n'est surtout pas le but, c'est une question de confiance : "les diagnostics sont réalisés sur la base du volontariat, ils sont gratuits, et on ne peut pas obliger les entreprises à effectuer les travaux. Le but, c'est de trouver des pistes d'amélioration, de les accompagner, de les inciter, pas de taper sur les doigts."

Parfois, ces pollutions sont le fait d'une certaine "méconnaissance", ajoute Adeline Fréchard. "Le but c'est donc d'informer, sensibiliser, les petites entreprises notamment, pour mettre en place de bonnes pratiques, ou éventuellement des travaux, des équipements nécessaires pour diminuer leur impact."

C'est la démarche affichée ici chez Desertot, Gaël Grégoire est donc ouvert à toutes les suggestions : "dans la vie de tous les jours, sur les chantiers on nous demande de limiter notre impact environnemental, et cela va de soi qu'il faut qu'on regarde sur notre dépôt aussi. Ce n'est pas un lieu de production, mais on n'est pas si vertueux que cela. C'est pourquoi nous avons fait appel à Odivea et au dispositif Protect'eau."

Et au bout il y a la carotte : si Desertot décide de suivre les conclusions de l'audit, elle pourra alors monter un dossier au niveau de l'agence de l'eau, le partenaire de la Métropole, et bénéficier de subventions qui pourront couvrir jusqu'à 70% des travaux.