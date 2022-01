La métropole de Grenoble lance officiellement sa convention citoyenne pour le climat

Christophe Ferrari, le président de la métropole de Grenoble, l'avait promis l'année dernière, dans une tribune. Dans le prolongement de l'adoption, en février 2020, de son nouveau Plan Climat Air Énergie métropolitain (PCAEM) pour la période 2020-2030, la collectivité a lancé, cette semaine, sa propre convention citoyenne pour le climat. Dotée d'un budget de 350 000 euros, elle reprend quelques critères de celle organisée au niveau national, il y a deux ans, par Emmanuel Macron : 150 citoyens, tirés au sort parmi les 49 communes de la métropole de Grenoble, chargés de réfléchir à des propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et permettre d'atteindre la neutralité carbone sur le territoire d'ici 2050. Cinq week-ends de travail seront organisés, durant lesquels les membres de la convention seront indemnisés, à hauteur de 350 euros par personne. Leurs frais de déplacements, frais de garde et repas (organisés pendant les sessions) seront également pris en charge. "Les citoyens sont indemnisés, puisqu'ils donnent du temps pour le territoire. Je les remercie d'avance, pour le temps consacré pour l'avenir du territoire et la question climatique. Vous allez avoir une responsabilité majeure. Nous voulons que ce soient les citoyens qui parlent", explique Christophe Ferrari, le président de la métropole de Grenoble.

Deux fils directeurs

Le prestataire mandaté par la Métropole va démarcher, par téléphone, les habitants des 49 communes du territoire. 150 personnes seront ensuite tirées au sort, en tenant compte de :

La diversité territoriale de la Métropole et de ses 49 communes

La parité

La diversité des générations

Les diverses catégories socio-professionnelles

Les niveaux de diplôme

La diversité des compositions familiales

Un Comité opérationnel composé de 16 personnalités sera en charge d’organiser le travail de la convention. Son l’indépendance sera assurée par deux garants et un conseiller méthodologique nommés par la Commission nationale du débat public (CNDP). Ce comité opérationnel est co-présidé par la juriste Sabine Lavorel et le philosophe Thierry Ménissier.

Les propositions des membres de la convention auront donc deux fils directeurs :

Réduire les émissions de gaz à effet de serre : "Quelles actions mettre en place, notamment au niveau des politiques publiques métropolitaines, et en complément de celles déjà inscrites au Plan Climat Air Énergie Métropolitain, pour réduire plus particulièrement les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes liées à nos modes de vie et de consommation (alimentation, biens et services…) à l’horizon 2030, tout en favorisant la justice sociale, étant rappelées les préconisations scientifiques de réduction de 65 % des émissions de GES d’ici 2030 comparativement à 1990 ?"

Tendre vers la neutralité carbone d'ici 2050 : "Quelles actions mettre en place, et quelle trajectoire de budget carbone engager, pour que notre territoire métropolitain atteigne la neutralité carbone en 2050, ou sur une temporalité plus rapide, à évaluer par les citoyens, tout en contribuant à la réduction des gaz à effet de serre à l’échelle planétaire et en permettant l’inclusion de tous et toutes ?"

Les propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat seront clôturées en juillet, puis soumises à délibération au conseil métropolitain, avant d'être révélées en septembre. Certaines propositions, "complexes ou suscitant un débat important au sein du Conseil métropolitain", pourraient aussi passer par des référendums métropolitains, organisés en 2023. Un site internet dédié (conventionclimat.grenoblealpesmetropole.fr) permettra, à tous ceux qui le désirent, de suivre, tout au long de l’année, les travaux des citoyens, et de disposer d’informations sur les sujets étudiés.

Quelle différence avec la convention nationale ?

Le président de Grenoble Alpes Métropole, Christophe Ferrari, a tenu à insister : cette convention n'est pas une copie de celle organisée par le président de la République il y a deux ans. "On a pris un certain nombre d'engagements d'entrée. Le conseil métropolitain reprendra toutes les propositions, et les soumettra au débat et au vote. Ca c'est différent de la convention nationale. Je ne suis pas un homme seul, c'est un ensemble qui est à l'oeuvre. On a posé un cadre, les règles sont fixées d'avance, et on sera observés pour savoir si on tiendra parole ou non", précise-t-il.

