La Métropole de Montpellier mise sur le photovoltaïque pour les 20 années à venir

La Métropole de Montpellier mise sur le photovoltaïque pour réduire les consommations d'Energie des bâtiments .

actuellement 30% des énergies utilisées sont renouvelables, 4% seulement sont produites localement, essentiellement par les chaufferies à bois.

La Métropole se fixe pour objectif de multiplier cette production locale par 3 d'ici 2030 et elle lance un grand plan d'équipements photovoltaïques.

La cible numéro un : les toitures des immeubles, maisons, bâtiments publics, d'entreprises, avec un objectif de 2800 toits équipés d'ici 2026. " avec des contraintes du poids des panneaux et du respect des règles architecturales en vigueur, dans les secteurs sauvegardés, explique Patrice Guionnet, chargé de mission Energie renouvelable à la Métropole de Montpellier. La métropole souhaite aussi équiper les parkings d'ombrières photovoltaïques.

Une ferme photovoltaïque sur l'ancienne décharge du Thôt ?

Le projet le plus important en terme de surface c'est d'installer une ferme photovoltaïque le site de l'ancienne décharge d'enfouissement des déchets du Thôt, entre Lattes et Villeneuve -les- Maguelone, qui a été fermée en 2008. " comme elle se trouve dans l'emprise de la loi littoral, des discussions sont en cours avec le préfet , mais ce serait une réalisation emblématique, souligne Isabelle Touzard, la maire de Murviel-lès-Montpellier et en charge de la transition écologique à la Métropole de Montpellier. Il va falloir aussi réaliser une étude d'impact sur la biodiversité du site,

L'enjeu est aussi important pour les professionnels de la filière énergies renouvelables, réunis au sein de Cemater, qui regroupe 80 entreprises de la région Occitanie. Pour l'heure moins de 5% des panneaux solaires sont fabriqués ou assemblés en Europe mais Stephane Bozzarelli, le président de Cemater se félicite que "dans le cadre de la réindustrialisation de la France, il y a deux ou trois projets d'usines de fabrication de panneaux dans leur intégralité dont un à Fos sur Mer qui pourraient couvrir les besoins français ."