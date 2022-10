La Métropole de Nice acte son plan de sobriété énergétique

La voie Mathis à Nice ne sera plus allumée entre 23h et 5h du matin.

Le jour où le gouvernement dévoile son plan de sobriété , la Métropole de Nice Côte d'Azur acte elle aussi, ce jeudi, ses économies d'énergie. Parmi les mesures à court terme : l'extinction entre 23h et 5h des façades de musées et des éclairages décoratifs, l'extinction d'un lampadaire sur trois sur la Promenade des Anglais, ou encore, toujours à Nice, l'extinction de la Voie Mathis, de l’avenue Simone Veil. À la fin de cet article, retrouvez la liste des rues et avenues concernées par cette disparition de la lumière.

ⓘ Publicité

Selon la Métropole, ces changements permettront une économie de 10% des consommations, soit 1.000 KW/jour et près de 2.000 euros/jour économisés.

D'autres mesures concernent cette fois le fonctionnement même de la Métropole et de la Ville de Nice. C'est le cas avec la diminution des surfaces de locaux administratifs : 6.000 mètres carrés de bureaux en 2022, 2023 et 2024, soit 18.000 mètres carrés au total. 60% des véhicules légers des services métropolitains sont actuellement électrique, ce sera 90% en 2026.

Enfin, autre mesure : mettre plus d'agents en télétravail, avec un objectif de 30% en 2023 contre 20% actuellement.

Des aides à long terme

Un autre volet de ce plan de sobriété énergétique azuréen consiste à aider les habitants dans la transition énergétique. L'aide de 4.000 euros pour financer les audits énergétiques sera désormais déplafonnée et sans condition de revenu.

Les habitants de la Métropole pourront aussi bénéficier d'une aide de 6.000 euros pour remplacer leurs chaudières thermiques par des pompes à chaleur. Le coup de pouce était jusqu'ici de 4.000 euros.

Enfin, un dispositif de soutien d'un million d'euros dédié à la rénovation énergétique des bâtiments dans les secteurs de l'industrie et de l'hébergement touristique sera aussi mis en place.

Manque de cohérence selon la droite et l'extrême-droite

Ces annonces ont fait réagir l'opposition du groupe "Une autre voie pour la Métropole", qui réunit neuf élus de droite et d'extrême-droite. Jean-Paul Perez, élu RN à Cagnes-sur-Mer, a pointé lors du Conseil le fait que la Métropole finance dans le même temps une subvention de deux millions d'euros au circuit de Formule 1 du Castellet.

"C'est impensable !, regrette-t-il auprès de France Bleu Azur. Il y a une perte d'énergie extraordinaire avec un circuit de Formule 1. Tant qu'on pouvait le faire, pourquoi pas. Mais actuellement, nous n'avons pas la possibilité de dépenser de l'argent dans les circuits automobiles. On finance quelque chose qui pollue, alors que beaucoup de jeunes pleins de talents travaillent sur des méthodes pour économiser de l'énergie."

Les axes routiers éteints entre 23h et 5h du matin

À Nice

Extinction totale

RM99 et giratoire du CADAM, RM6202, RM6098/RD6007 au niveau de l’aéroport

Voie Mathis

Avenue Simone Veil

Extinction partielle

Promenade des Anglais (un lampadaire sur 3)

Sur le secteur Ouest

Extinction totale

Carros le Broc : Extinction des points lumineux hors vieux village et Carros le neuf

Gattières : Extinction des entrées sorties M6 202bis

La Gaude : Extinction des voies de transit

St-Jeannet : Extinction de la M2210 et du chemin de la Billoire

St-Laurent : Extinction du bord de mer

Vence : Extinction des extérieurs

Carros : Extinction des voies de transit RM901 et de la ZI

RM336 : Giratoire des Presses et RM36 : Giratoire Taude

RM36-RM236 : Giratoire des Cayrons et RM2 : Giratoire station-service à Vence

RM6098 : Port St Laurent

Sur le secteur Est

Extinction totale

Beaulieu sur mer : Extinction sur la rue Edouard 7 et rue Deroulède

Villefranche-sur-Mer : Extinction du bd de la Corne d’or et route de la Turbie

Eze : Extinction bd Delattre de Tassigny, route Turbie, bord de mer et moyenne corniche

Sur le secteur Centre

Extinction totale

Colomars : Extinction du Bd du Mercantour, voies de transit

La-Roquette-Sur-Var : Extinction des voies de transit : Route de Levens

Levens : Extinction des voies de transit : Route de Saint Blaise

Tourrette-Levens : Extinction des voies de transit

Secteur des Vallées

Extinction totale des ex RD