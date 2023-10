La métropole de Rouen sacrée "Capitale française de la biodiversité"

La Métropole Rouen Normandie a reçu officiellement ce mercredi le titre de "Capitale française de la Biodiversité**", sur le thème “Arbres & forêts”, 12ème édition de ce concours, organisé notamment par l’Office Français de la Biodiversité, soutenu par le ministère de la Transition écologique.

ⓘ Publicité

Ce prix est un titre honorifique, sans récompense financière, sans financement supplémentaire, mais qui récompense les efforts de la métropole pour œuvrer pour les bois et les forêts. La métropole de Rouen, et ses 71 communes, fait 65 000 hectares, dont 24 500 hectares de forêts, 60% de forêts publiques, soit plus de 30% de la superficie totale de la métropole de Rouen.

Ces trois dernières années, la Métropole Rouen Normandie a mis en place une stratégie d'achat, pour acquérir 200 hectares de forêts, explique Hugo Langlois, Conseiller Métropolitain délégué aux enjeux liés à la Seine, les forêts, la biodiversité.

loading

loading

loading

La métropole de Rouen va proposer de 2024 à 2026 une seconde édition de son événement La Forêt Monumentale, une exposition d’œuvres au cœur de l’une des forêts du territoire. L’édition précédente se déroulait en forêt Verte sur les communes de Bois-Guillaume, Mont-Saint-Aignan et Houppeville. La Forêt Monumentale 2024-2026 se situera en forêt domaniale de Roumare à Canteleu, avec douze œuvres éphémères et une œuvre pérenne sur un parcours de plus de 4 kilomètres.