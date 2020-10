Tours Métropole collectera les masques chirurgicaux et en tissu, pour les recycler en combustibles énergétiques. 30 points de collecte seront ouverts à partir de la mi-novembre dans la métropole.

La métropole de Tours va collecter et recycler les masques jetables et en tissu

La métropole de Tours va recycler les masques chirurgicaux et en tissu. Dès la mi-novembre, 30 points de collecte seront installés dans la métropole pour y déposer ces nouveaux déchets liés à la crise sanitaire du Covid-19.

"Les masques jetables ont cette particularité de ne pas être biodégradables, puisqu'ils sont en polypropylène", constate Wilfried Schwartz. Le président de Tours Métropole insiste donc sur l'importance "d'établir une filière pour les recycler". "On ne peut pas se satisfaire du fait que des masques, potentiellement contaminés, rejoignent nos sites d'enfouissement des déchets".

Une démarche écologique

30 collecteurs vont ainsi êtres installés, dans les 22 mairies de la métropole tourangelle, au siège métropolitain aux Deux-Lions, et dans les sept déchetteries. "Il y aura deux filets, un pour récupérer les masques en tissu et l'autre pour les masques jetables. Ils seront lavés pour éviter toute contamination et transformés en combustibles solides de récupération", explique Wilfried Schwartz. Les masques ainsi recyclés serviront notamment à alimenter les chaudières des usines.

Si le président de la métropole n'a aucune idée pour le moment du volume de masques qui pourraient être collectés, il espère que cela deviendra un réflexe pour les Tourangeaux. "L'objectif, c'est que nos concitoyens s'habituent à recycler ce nouveau déchet. C'est une démarche écologique que l'on souhaite mettre en place en cette période de crise sanitaire".