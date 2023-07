La Métropole Européenne de Lille maintient l'objectif d'interdire la circulation des vignettes Crit'Air 4 et 5

Même si la Métropole Européenne de Lille n'y est plus obligée, elle prévoit toujours d'interdire la circulation des vignettes Crit'Air 4 et 5

"La Métropole Européenne de Lille reste sur son objectif d'interdire la circulation des voitures ayant des vignettes Crit'Air 4 et 5", annonce Sébastien Leprêtre, le vice-président de la MEL en charge des mobilités. La MEL fait donc le choix d'aller au-delà de ce que lui impose la loi, puisque suite aux annonces gouvernementales du lundi 10 juillet, la MEL ne deviendra pas au 1er janvier 2025 une ZFE, une Zone à Faibles Emissions, mais un Territoire de Vigilance. La seule obligation qui lui est faite dans ce cadre est d'interdire, au 1er janvier 2025, la circulation des véhicules non classés, ceux immatriculés avant 1997, soit aujourd'hui 10.000 véhicules dans la MEL.

"C'est la délibération que nous avons votée à la MEL en avril 2022, l'interdiction des vignettes Crit'air 4 et 5 dans les 95 communes de la MEL, nous nous y tenons", explique Sébastien Leprêtre. L'interdiction de circuler pour les véhicules non classés ainsi que les vignettes 4 et 5 concernerait donc aujourd'hui environ 50.000 véhicules, sur un parc automobile d'environ 700.000 véhicules sur l'ensemble de la MEL. La MEL fait donc le choix d'aller au-delà de ce qui lui impose son classement en Territoire de Vigilance qui permet effectivement aux agglomérations concernées d'aller au-delà de ce qu'impose la loi.

La MEL veut aller au-delà de ce que lui impose la loi

Le lundi 10 juillet, le gouvernement a annoncé des changements conséquents, il ne maintient finalement que 5 ZFE en France pour les agglomérations qui dépassent régulièrement les seuils autorisés: Paris, Rouen, Strasbourg, Lyon, Aix-Marseille. Ces agglomérations sont donc dans l'obligation d'interdire la circulation des vignettes Crit'Air 4 et 5 à partir du 1er janvier 2025. En revanche, ça n'est pas le cas des 37 agglomérations françaises de plus de 150.000 habitants qui vont elles devenir des Territoires de vigilance. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, cela concerne donc Lille, Dunkerque, Béthune, Douai-Lens et Valenciennes. Le ministère de la transition écologique indique que pour ces agglomérations: "La seule obligation prévue par la loi est la restriction de circulation des voitures immatriculées jusqu'au 31 décembre 1996 (non classés) avant le 1er janvier 2025".

Stéphane Baly, co-président de Lille Verte qui a dénoncé le "renoncement" du gouvernement pour son choix d'assouplir les restrictions de circulation, a salué la décision de la MEL de maintenir son objectif initial.

Pour limiter la pollution et le trafic autoroutier, la MEL va également mettre en place un écobonus à partir de la rentrée de septembre 2023 : un dispositif qui permet de rémunérer les automobilistes qui renoncent à utiliser leur voiture pour leur trajet habituel.