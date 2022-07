La métropole lance un guichet unique accompagner la rénovation énergétique des logements

Sur le stand place de Loire, au village de la transition écologique qui avait lieu samedi, Isabelle repart avec une brochure dans les mains de ma Métro Rénov. "Je trouve qu'il fait froid chez moi, et je me pose la question sur ce que je dois faire entre mes fenêtres, mon toit, j'ai une sensation de perdition de chaleur",explique-t-elle à France Bleu Orléans.

Ce dispositif de guichet unique, porté par l'Adil, Agence départementale d'information sur le logement, et la métropole d'Orléans, se veut rassurant pour Isabelle. "J'ai besoin d'un tiers de confiance pour faire ces démarches. Avoir un interlocuteur qui a une vrai connaissance de mon logement et qui m'oriente vers les bon acteurs, ça rassure. On n'a pas une multiplicité d'acteur à solliciter."

Un guichet unique neutre et gratuit

Ce guichet unique est gratuit et neutre. "Il est totalement indépendant, on voit qu'il y a aujourd'hui parfois des démarchages malveillants", constate d'Hugues Saury, sénateur du Loiret et président de l'Adil, à France Bleu Orléans. "Cela permet d'avoir un repère."

Le maire d'Orléans et de la métropole Serge Grouard explique les bienfaits de ce guichet unique. © Radio France - Julien Froment

Simplicité, sécurité, c'est l'objectif du président de la Métropole Serge Grouard: "C'est une nécessité pour que les gens qui veulent rénover leur logement, s'y retrouve. C'est une porte d'entrée où on leur explique tout, on les aide. On a quelque chose qui est simple." Un objectif élevé a été fixé, accompagner chaque année plus de 6000 ménages dans sa rénovation énergétique.

Et à partir de lundi matin, vous pouvez appeler ce numéro: 02.38.81.37.07