La Métropole de Nice teste des masques biodégradables, une expérimentation unique en France

Quelque 6.000 masques pour deux mois d'expérimentation. La Métropole Nice-Côte d'Azur va distribuer à ses personnels administratifs deux masques par jour. Les masques seront ensuite récupérés pour être transformés en compost. Une initiative mise en place par Christian Estrosi, maire de Nice et président de la Métropole, et Pierre-Paul Léonelli, adjoint au maire à la propreté, la collecte et aux parcs et jardins ainsi que vice-président de la Métropole.

Une solution à un problème né pendant la pandémie

À le voir, il n'a pas grand chose de particulier. C'est un masque blanc tout ce qu'il y a de plus classique. Et pourtant, ce masque sort du commun. Il est fabriqué en bio-polymères et en fibre de canne à sucre. Une composition qui le rend totalement biodégradable.

L'enjeu de ce masque est avant tout écologique. Pierre-Paul Léonelli explique : "On s'est rendus compte que le masque était devenu un déchet insolite, qui jonchait quelques fois les caniveaux et les espaces publics". Seulement voilà, les masques en polypropylène, une matière plastique, prennent plusieurs centaines d'années à se décomposer dans la nature.

"Même pas 10% des masques sont recyclés en France, tout le reste est brûlé... Pour nous c'est une honte". Pour Philippe Lopez, président de la société qui distribue les masques, ce nouveau masque écoresponsable résout le problème du recyclage des masques.

Un projet environnemental local

Avec cette expérimentation unique, la Métropole se place en première ligne de la lutte anti-pollution. Le vice-président de la Métropole se réjouit du message envoyé : "Je suis très, très heureux que Nice soit le premier territoire à faire la première expérimentation et l'usage de ces masques".

Un enthousiasme d'autant plus fort que la société de distribution des masques est installée sur le territoire de la métropole. Après ce premier test, Nice et l'entreprise souhaitent généraliser la distribution de ce type de masques, avec en prime de nouvelles couleurs !